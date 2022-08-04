網攻威脅 英保守黨魁投票延後

英國外交大臣特拉斯（左）和前財政大臣蘇納克（右），進入保守黨黨魁決選，接受一般黨員投票選出新黨魁。因安全單位示警網攻威脅，黨員投票延後展開，但目前仍按原定日期九月五揭曉。（美聯社檔案照）

2022/08/04 05:30

也無法享有變更決定機會

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國保守黨黨魁選舉本週進入全體黨員參與的決選階段，由於黨員投票後可有一次機會透過網路更改，二日傳出為防駭客可能秘密變更選票，保守黨黨部採取額外的安全措施，原定一日開始寄出十六萬黨員郵寄選票的時程被迫延後，且黨員也將無法按原規畫在投票後，享有一次變更決定的機會。

親保守黨大報「每日電訊報」率先報導，隸屬英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）的國家網路安全中心（NCSC）向保守黨總部示警，惡意行為者恐駭入系統變更選票、破壞民主程序。

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國家情報單位示警 未指何國

據「每日郵報」先前報導，安全人士擔心，中國等國可能以類似於俄羅斯二○一六年干預脫歐公投的方式，試圖操控這場選舉，不過，NCSC目前未點名網攻威脅是來自任何一個敵意國家。

根據現行規定，保守黨此次黨魁選舉的投票方式包括線上和紙本郵寄，黨員原預計在八月一日至五日會收到紙本選票或透過電郵寄發的投票通知。投票定倫敦時間九月二日下午五時截止。按原規劃，黨員有機會透過紙本或線上改變投票決定一次，但修改選票不得晚於投票截止時間。考量網攻威脅，黨部現在被迫取消黨員修改選票的機會。

「衛報」報導，保守黨黨部已經通知黨員，投票將延後開始，選票最遲於八月十一日送達。儘管投票時程延後，但選舉結果目前仍按原定日期於九月五日揭曉。

外交大臣特拉斯和前財相蘇納克進入黨魁決選，接受一般黨員投票選出新黨魁，也就是英國的新首相。蘇納克在保守黨黨員民調中落後特拉斯，雖然最近的一些民調顯示差距正在縮小。「泰晤士報」委託YouGov所作的最新民調顯示，特拉斯的支持率約六○％，領先蘇納克的廿六％。

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