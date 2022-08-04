中國報復性軍演 衝擊全球供應鏈

一群中國武警三日在美國駐中國大使館周邊加強戒備，當天美國聯邦眾議院議長裴洛西在台灣會見蔡英文總統。（美聯社）

2022/08/04 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，引發中國不滿，宣布從八月四日至七日在台灣周邊六個海空域舉行實彈演習。彭博報導，此舉已對全球供應鏈產生連鎖效應，導致全球貨船繞道，能源運輸遭到延遲。

知情人士透露，部分天然氣供應商正在改道，或放慢運往北亞的液化天然氣（LNG）貨船船速，預料將影響本週向台灣和日本的出貨。在中國對裴洛西訪台做出強烈回應後，海運公司正在重新評估運輸路線選項，因為中國軍演可能干擾台灣海峽這條全球最忙碌的航道。

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避走台海 繞道恐遲三天

彭博彙編的數據顯示，台灣海峽是全球供應鏈的關鍵航道，今年全球近半貨櫃船隊通過台灣海峽。分析公司Vortexa數據顯示，今年只有約十四％的中國石油、天然氣貨船通過台灣海峽，通常是較小或航程較短的船隻，較大油輪會在台灣東部海域航行。

中國警告，禁止船隻在四日至七日的軍演期間，駛入演習範圍內。船舶經理人和船東表示，八月三日台灣海峽的整體交通正常；顧問公司也說，該區域的油輪沒有受到太大影響。但隨著中國加強軍演，以及上述禁令生效，貨船可能需要繞道台灣東部海域，而非台灣海峽。船舶經紀公司表示，這可能導致貨運延遲約三天。

Braemar油輪研究主管辛格表示：「如果中國在台灣海峽用於航行的部分舉行實彈演習，油輪可能必須改道，但中國如果封閉航道，可能也會對該國經濟產生反效果。」

儘管如此，由於每年此時為颱風季，海運公司往往會遇到類似的運輸中斷問題，貨運延宕數日很常見。

中國軍演將在下週結束，海運公司和分析師密切關注其後續影響。南京璟恒投資管理公司基金經理人黃慧明表示：「我們擔心軍演時間可能拖更久、變得更激烈，進而對供應鏈造成衝擊，但目前沒有跡象顯示會發生這種情況。」

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