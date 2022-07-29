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    最新研究:維生素D 未能減少骨折

    28日登上《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的美國大型研究指出，一般民眾攝取維生素D補充劑無助減少骨折風險。（美聯社）

    28日登上《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的美國大型研究指出，一般民眾攝取維生素D補充劑無助減少骨折風險。（美聯社）

    2022/07/29 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕一般推薦民眾攝取維生素D補充劑以保骨頭健康。但廿八日刊上《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的最新研究指出，若非維生素D缺乏症、低骨量或骨質疏鬆症，就一般健康的中年和老年人而言，補充維生素D3並未明顯降低骨折風險。

    每天攝取 骨折風險依舊

    維生素D是幫助人體調節鈣和磷吸收的激素。此為全美至今關於補充維生素D3的最大型、最長期隨機研究，獲美國聯邦政府資金支持，專家從全美五十州找到二萬五八七一名身體健康的受試者，不分男女，但發現：每天攝取五十微克維生素D3但缺鈣，和服用安慰劑相比，五年下來髖部、腕部或骨盆骨折的狀況並未減少。

    研究作者、哈佛醫學院教授李伯夫（Meryl LeBoff）表示，該研究結論不適用維生素D缺乏症、低骨量或骨質疏鬆症患者。她指出，美國五十歲以上婦女中，一半都有因為骨質疏鬆問題而導致的骨折，因此這類病人應該接受專業評估以了解導致骨質疏鬆的原由，以及是否有治療方法。此外，她也警告，住在安養院的老人也不適用該研究結論，因為許多老人可能無法曬到足夠陽光以在體內產生維生素D。

    未參與該研究的美國賓州大學醫學院內分泌學教授柯波拉（Anne Rentoumis Cappola）肯定上述研究的有效度，因它與先前數據一致：大型、長期隨機研究不斷地顯示出，任何一種維他命對一般群眾都無法顯現出益處。

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