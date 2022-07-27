上台後廢中國協議 索羅門反對派擬與台復交

索羅門群島反對黨議員肯尼羅瑞廿五日表示，反對黨若能在下次國會選舉取得多數席次並組閣，他將推動廢除與中國簽訂的安全協議。 （取自網路）

2022/07/27 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕對於中國積極拉攏南太平洋島國，索羅門群島反對黨國會議員肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）強調，「我們不需要與中國的安全條約」，倘若反對黨在下屆國會大選中獲勝並順利組閣，首要之務就是廢除與中國簽訂的安全協議，且不排除恢復與台灣的邦交。

目前擔任索國國會外交委員會主席的肯尼羅瑞廿五日接受「美國之音」（VOA）專訪，他認為索羅門群島與中國關係進展太快、極度不平衡，「他們可能聲稱這是雙方同意的東西，但也許只有一方在推動」，因為中國積極拉攏索羅門有其戰略意圖。

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中國外交部長王毅五月間走訪南太平洋八個島國，提及索羅門群島與中國的關係發展名列前茅。肯尼羅瑞認為，中國正在尋找擴張的立足點，在索國發展影響力即為其地緣戰略的一環。

索羅門四月間和中國簽署一份內容尚未公開的安全合作協議，允許中國船隻停泊當地、中方派遣軍警維護社會秩序和中國利益，引發美國和澳洲等國質疑，中國將據此在當地建立軍事基地。儘管中方否認，但肯尼羅瑞表示，「我不相信他們」，只要出現地緣政治利益，例如建立軍事基地，中國就會促使索羅門向符合其國家利益的目標前進。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞二○一九年與台灣斷交。被問到是否會考慮與台灣重新建交時，肯尼羅瑞表示，「是有這種可能性」，但此過程超越雙邊關係，影響所及涵蓋整個區域、甚至國際。他表示，索羅門支持人民自決，這也是當初會和台灣建交的原因之一。

索羅門國會為一院制，有五十個席次，議員任期四年，下屆大選為二○二三年。目前反對派議員共十二人。

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