為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    前國會議員也遭殃 緬甸殺4民運人士

    圖為翁山蘇姬（左）及漂扎亞導（右）2015年11月在緬甸首都奈比多（Naypyitaw）參加一場會議。（歐新社檔案照）

    圖為翁山蘇姬（左）及漂扎亞導（右）2015年11月在緬甸首都奈比多（Naypyitaw）參加一場會議。（歐新社檔案照）

    2022/07/26 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕緬甸軍政府廿五日表示，已處決四名「幫助執行恐怖行動」的民運人士，包括具嘻哈藝人身分的前緬甸國會議員、民選政府實質領袖翁山蘇姬的政治盟友漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw）；崛起於緬甸一九八八年「八八八八民主運動」的五十三歲民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）等。這是緬甸自一九八八年以來首次處決人犯，也是一九七六年以來首次處死政治犯，引發廣泛譴責。國際非政府組織「人權觀察」（ＨＲＷ）亞洲區代理總監皮爾遜（Elaine Pearson）認為，軍政府此舉旨在使反抗軍方二○二一年二月發動政變的抗議運動產生寒蟬效應，歐盟、美國與其他國家的政府應該向軍政府究責。美國駐緬甸大使館隨即發表聲明予以譴責。

    國營「緬甸環球新光報」（ＧＮＬＭ）報導，四十一歲的漂扎亞導、五十三歲的覺敏友（Kyaw Min Yu），以及拉妙昂（Hla Myo Aung）和昂圖拉祖（Aung Thura Zaw）等四人遭處決。這四人被控協助民兵反抗軍隊，一月間在一場閉門審判中遭判處死刑。

    緬甸軍方去年利用政變奪權，並對反對人士發動血腥鎮壓。漂扎亞導曾是翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（ＮＬＤ）國會議員，他和別名Ko吉米（Ko Jimmy）的覺敏友六月時上訴失敗、死刑定讞。

    路透報導，緬甸過去執行死刑，一向採取絞刑。緬甸國營媒體與軍事執政團發言人紹敏通（Zaw Min Tun），均對處決日期三緘其口。路透及英國廣播公司（ＢＢＣ）引述漂扎亞導的母親及妻子報導，她們未被告知其死訊。紹敏通六月曾辯稱，至少五十名無辜的平民、還不包括維安部隊，因他們而死，外界怎能夠說判處極刑「不具正當性」？而且全球許多國家仍在使用死刑。

    緬甸軍政府此舉激起國內外一片撻伐。由反軍政府團體組成的緬甸「民族團結政府」（ＮＵＧ）譴責軍政府處死四人，呼籲國際社會對此採取行動、懲罰軍政府的暴行。聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）亦痛批，他對軍政府處死這些緬甸真正的愛國者和人權暨民主鬥士，感到既憤慨又很震驚。甚至東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）二○二二年輪值主席柬埔寨總理洪森六月也曾致函軍政府領袖敏昂萊，呼籲他勿執刑死刑，並轉達緬甸鄰國對此極度關切。

    美國駐緬甸大使館對此聲明，譴責軍政府對民主派領袖和民選官員因其行使基本自由而遭處決。在經貿投資上對緬甸極具重要性的日本，外務大臣林芳正和內閣副官房長官磯崎任彥都深表憂慮，認為此舉將使緬甸陷入進一步孤立。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播