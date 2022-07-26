前國會議員也遭殃 緬甸殺4民運人士

圖為翁山蘇姬（左）及漂扎亞導（右）2015年11月在緬甸首都奈比多（Naypyitaw）參加一場會議。（歐新社檔案照）

2022/07/26 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕緬甸軍政府廿五日表示，已處決四名「幫助執行恐怖行動」的民運人士，包括具嘻哈藝人身分的前緬甸國會議員、民選政府實質領袖翁山蘇姬的政治盟友漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw）；崛起於緬甸一九八八年「八八八八民主運動」的五十三歲民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）等。這是緬甸自一九八八年以來首次處決人犯，也是一九七六年以來首次處死政治犯，引發廣泛譴責。國際非政府組織「人權觀察」（ＨＲＷ）亞洲區代理總監皮爾遜（Elaine Pearson）認為，軍政府此舉旨在使反抗軍方二○二一年二月發動政變的抗議運動產生寒蟬效應，歐盟、美國與其他國家的政府應該向軍政府究責。美國駐緬甸大使館隨即發表聲明予以譴責。

國營「緬甸環球新光報」（ＧＮＬＭ）報導，四十一歲的漂扎亞導、五十三歲的覺敏友（Kyaw Min Yu），以及拉妙昂（Hla Myo Aung）和昂圖拉祖（Aung Thura Zaw）等四人遭處決。這四人被控協助民兵反抗軍隊，一月間在一場閉門審判中遭判處死刑。

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緬甸軍方去年利用政變奪權，並對反對人士發動血腥鎮壓。漂扎亞導曾是翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（ＮＬＤ）國會議員，他和別名Ko吉米（Ko Jimmy）的覺敏友六月時上訴失敗、死刑定讞。

路透報導，緬甸過去執行死刑，一向採取絞刑。緬甸國營媒體與軍事執政團發言人紹敏通（Zaw Min Tun），均對處決日期三緘其口。路透及英國廣播公司（ＢＢＣ）引述漂扎亞導的母親及妻子報導，她們未被告知其死訊。紹敏通六月曾辯稱，至少五十名無辜的平民、還不包括維安部隊，因他們而死，外界怎能夠說判處極刑「不具正當性」？而且全球許多國家仍在使用死刑。

緬甸軍政府此舉激起國內外一片撻伐。由反軍政府團體組成的緬甸「民族團結政府」（ＮＵＧ）譴責軍政府處死四人，呼籲國際社會對此採取行動、懲罰軍政府的暴行。聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）亦痛批，他對軍政府處死這些緬甸真正的愛國者和人權暨民主鬥士，感到既憤慨又很震驚。甚至東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）二○二二年輪值主席柬埔寨總理洪森六月也曾致函軍政府領袖敏昂萊，呼籲他勿執刑死刑，並轉達緬甸鄰國對此極度關切。

美國駐緬甸大使館對此聲明，譴責軍政府對民主派領袖和民選官員因其行使基本自由而遭處決。在經貿投資上對緬甸極具重要性的日本，外務大臣林芳正和內閣副官房長官磯崎任彥都深表憂慮，認為此舉將使緬甸陷入進一步孤立。

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