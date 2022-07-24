美暫緩50歲以下打追加劑 等待新疫苗

（路透檔案照）

2022/07/24 05:30

〈編譯林雨萱／綜合報導〉《華盛頓郵報》廿二日報導，由於疫苗廠商正在針對強勢的Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒配製新疫苗，希望趕在九月中之前提供施打，因此美國目前已經暫緩對五十歲以下民眾接種疫苗追加劑。

美國食品暨藥物管理局（FDA）六月底建議追加劑應包含Omicron成份，莫德納與輝瑞兩大疫苗製造商表明，添加Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒組成成分的新疫苗可能會在十月發表。自那時起，官員便敦促加速生產：要是這些新疫苗可以在九月中之前提供取用，那麼五十歲以下的民眾可能無需接種當前版本的疫苗追加劑。

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莫德納發言人雷德利〈Chris Ridley〉說，公司會致力加速新疫苗供應，以滿足全球的監管機構和公共衛生需求；輝瑞則是拒絕對此作出回應。官員目前還在等待廠商回覆，預計將在幾天內作出是否停止對五十歲以下民眾接種追加劑的正式決定。

目前接種第二劑疫苗追加劑族群包含五十歲以上長者和十二歲以上免疫系統不全的民眾。部分外部專家指出第一劑追加劑保護力已逐漸衰退，應該讓所有成人接種第二劑追加劑。但是有其他專家警告，現今施打第二劑追加劑效果不大，且很可能帶來危害。費城兒童醫院疫苗教育中心主任歐菲特〈Paul A. Offit〉指出，短期內重複施打同款疫苗會導致「銘印」現象，意思是個體免疫系統針對早期版本病毒作出回應，當病毒進化時卻無法發揮作用。

美國政府已經同意花費三十二億美元購買一億五百萬劑輝瑞BNT新疫苗，平均一劑三○．五美元（約九二○台幣），這比最初在二○二○年買的一劑約十九．五美元還高出許多。預計美國政府很快就會跟莫德納簽署合約。

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