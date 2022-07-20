中國近兩週來 出現10種Omicron變異株

國再現疫情，上海十九日至廿一日對十六區中的九區展開全員核酸篩查。（彭博）

2022/07/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府「清零」（零確診）政策持續破功，十八日境內新增近七百例本土確診病例，北京、天津再現疫情，上海十九日至廿一日對十六區中的九區展開全員核酸篩查。中國媒體指稱，過去兩週各地通報多達十種Omicron亞型變異株，病毒加速進化令人擔憂。

中國國家衛生健康委員會指出，十八日新增確診六九九例（含本土及無症狀感染者），以廣西二四三例、甘肅二三一例、安徽七十九例最多，總數更創下五月廿二日以來新高。天津繼十七日爆發群聚確診案例，通報十一例新增確診後，十八日再新增兩人確診。為嚴格篩查感染者和潛在傳播風險，天津十八日起展開全員核酸檢測，十九日又下令關閉部分地區室內娛樂設施及幼稚園。天津人口一千兩百萬，當地有美國波音公司和德國福斯汽車的相關工廠。

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北京在連續七天本土感染零成長後，十八日新增兩例核酸陽性案例；上海十九日至廿一日對黃浦區、徐匯區、靜安區等全域和其餘行政區有陽性感染者軌跡的街道（鎮），展開「三天二檢」（即三天內完成兩次核酸檢測，至少間隔廿四小時）全員核酸篩查。

據「第一財經」報導，自六日西安確認中國首例感染BA.5變異株的本土病例以來，截至十七日不到兩週時間內，多地已通報多達十種亞型變異株。例如，甘肅蘭州監測到BA.2.38，上海、天津和青島出現BA.5.2.1變異株；廣州、佛山和北海為BA.2.3變異株，廣東、上海和臨沂為BA.2.2變異株，以及西安的BA.5.2變異株、大連的BA.5變異株等。此外，成都十八日出現首例BA.2.12.1變異株，未發現同源序列。

BA.5變異株因強大傳播力與逃脫免疫能力而蔓延全球多國，南韓十九日更宣布，BA.5感染檢出率達五十二％，從境內首次出現病例開始，僅八週即成為主流病毒株，估計八月更可能達到單日近卅萬例確診高峰。世界衛生組織（WHO）歐洲辦事處十九日也警告，在今夏病例暴增且各國放鬆監控的情況下，秋冬兩季的疫情將具有「挑戰性」，呼籲各國緊急處理疫情監控和應對之間的落差，避免出現可防範的死亡病例和嚴重混亂。

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