歐中關係急凍 習邀訪中被已讀不回

中國國家主席習近平2020年12月在北京透過視訊與歐洲領袖舉行會議。（美聯社檔案照）

2022/07/20 05:30

傳德法義西４國領袖至今未回覆

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港南華早報十八日披露，中國國家主席習近平邀請德國、法國、義大利和西班牙歐洲四國領袖十一月訪問北京，時間點正好落在中共第廿次全國代表大會之後。不過，這四國迄今都尚未回覆。美國有線電視新聞網（CNN）指出，過去中國認為可聯合歐洲、對抗美國，但現在歐中關係已明顯陷入最近數十年來低點。

剛好是G20峇里島峰會同月

南早報導引述一名高層消息來源，指習近平向德國總理蕭茲、法國總統馬克宏、義大利總理德拉吉和西班牙總理桑切斯發出邀請，邀訪日期將正好與廿國集團（G20）十一月峇里島領袖峰會同月，若成行，會是因武漢肺炎疫情中斷三年後，歐洲領袖恢復訪問中國。

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法對是否應邀 激烈辯論

一名高階外交官說，巴黎就如何處理這項邀請正激烈辯論，但這些歐洲大國領袖都支持在烏克蘭、糧食安全和經濟關係上與中國對話，「很難拒絕中國，尤其是對習近平」；中國外交部長王毅九月赴美出席聯合國大會時，將先順道訪問歐洲，將為這些歐洲領袖訪中做準備。

中國否認邀約稱假新聞

德國總理辦公室發言人說，「我們都在適當時間、通常是前一週，告知總理出訪行程」。法國、義大利和西班牙政府未回應報導。不過，中國外交部發言人趙立堅十九日卻斥該報導是「假新聞」。

CNN指出，二○一四年習近平對歐洲進行首次國是訪問，盼展開雙邊合作的新年代，當時歐洲議會議長也稱習到訪是「令人歡迎的訊號，顯示中國領導人重視加強歐中夥伴關係」。然而，八年後這股樂觀已經崩塌，歐中關係降到分析家所稱的數十年來明顯低點。

歐洲擔心中國的全球野心和人權紀錄，加上美中關係緊張、報復制裁、烏俄戰爭，都令雙方關係惡化。此轉變非一夕間發生，從中國在習近平主政下外交政策愈強勢、好鬥，在南海和對台灣都升高挑釁，及香港、新疆人權問題，都使歐洲對中態度轉變。

荷蘭國際關係研究所（Clingendael Institute）資深研究員高英麗說，中國對歐洲策略正在瓦解，北京顯然不了解這些反應過度的制裁、脅迫外交等行動，反而不利中國的外交目標，也把歐洲更推向美國。

另方面，值此北京推動綠色合作以改善和華府關係之際，中國生態環境部部長黃潤秋十五日訪美，與美國商務部長雷蒙多等人會面，稱環境與氣候合作是兩國關係重要組成部分。南早指出，黃潤秋是拜登上任後，首名中國部長級以上官員公開訪美。

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