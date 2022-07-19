俄認知作戰散布假訊息 洗腦東歐反西方

一名抗議者七月三日在保加利亞首都索菲亞機場，舉著標語牌揶揄遭保國驅逐的俄羅斯外交人員，標語牌上寫著「行李箱在前往莫斯科的火車上」。〈美聯社檔案照〉

2022/07/19 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美聯社十六日引述研究人員和官員指出，俄羅斯利用假帳號在東歐持續散布假訊息，內容包含難民問題、燃料價格持續上漲，目的是要引起各國恐慌，並在網路上製造反西方謠言，希望藉此達到洗腦作用，改變民眾認知，以向俄國靠攏。

保加利亞一名高階官員表示，克里姆林宮在保國每月支付記者、政治分析家及具影響力公民二○○○歐元（約六萬台幣），以在網路上發表親俄言論。歐盟非營利組織「假訊息情勢中心」研究人員還發現，一些散布親俄內容的匿名帳號甚至針對支持烏克蘭的保加利亞人進行騷擾，且一些網路騷擾行為似經過相互協調。

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推卸戰爭責任

烏俄戰爭引發食品和燃料價格上漲、大量難民危機，俄羅斯企圖利用認知作戰，推卸戰爭相關責任。美國智庫「大西洋理事會」數位取證研究實驗室主任布魯基表示，與傳統外交手段相比，擴大宣傳和製造假訊息，對俄羅斯而言是一項極具成本效益的替代方案；俄羅斯官方媒體比世界上大多數媒體公司更擅長分析受眾，這些假訊息敘事運作得以成功的地方，正是國內言論及媒體都更兩極化的國家。

報導說，隨著保加利亞、波蘭和其他前華沙公約國家和北大西洋公約組織盟國站在一起支持烏克蘭，俄羅斯以一波假訊息和宣傳做為回應，以從這些國家對全球化和西方化開啟的辯論中獲利。保加利亞過去曾長期被視為俄羅斯堅定盟友，但最近幾十年將注意力轉向西方，二○○四年加入北約組織，三年後再加入歐盟。

對波蘭來說，俄羅斯訊息戰採取了反西方謠言宣傳和陰謀論的形式，企圖分化支持烏克蘭的這些國家之間凝聚力。根據報導，一則由和俄羅斯結盟的駭客團體散布的消息指稱，波蘭幫派正在摘取烏克蘭難民器官，目的顯然是分裂烏克蘭和波蘭。

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