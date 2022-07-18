謝長廷透露︰等賴清德趕抵 安倍入殮延遲

日本前首相安倍晉三八日遇刺身亡，日本和海外的弔唁人潮不斷。圖為東京永田町自民黨總部設置的獻花台。（美聯社）

2022/07/18 05:30

〔記者呂伊萱、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕日本前首相安倍晉三遇刺身亡已過了一週，駐日代表謝長廷昨在「臉書」說明副總統賴清德致哀過程。謝長廷說，賴副總統此次是應安倍家屬之邀來日，日方定位為特例、私人行程，十一日下午一時三十一分一出機場，就由他陪同直奔喪宅，家屬並為此延遲原定二時的入殮時間。

謝長廷說，他與賴副總統在喪宅瞻仰遺容，見安倍最後一面後，退在旁邊雙手合十，目送大體被移上靈車。等靈柩離去一陣子，賴副總統一行才敬禮離去。期間賴副總統向家屬一一致意，表達哀悼，在場有安倍夫人昭惠、安倍母親洋子、大哥寬信、弟弟岸信夫等家屬，賴副總統並獲得家屬同意拍照留念。

請繼續往下閱讀...

謝長廷說，賴副總統表現誠懇、自制、低調，是位成熟的政治人物，值得肯定。悼祭是家屬為中心的事情，家屬把賴副當成親友，所以可以享受若干優遇和特典，但他知道「勢不能使盡」的道理，相當自制：例如公祭結束即離去，避免和中國大使碰面，造成有關單位困擾。

安倍的人氣與人望在他過世後大爆發，東京永田町自民黨總部設置的獻花台在十五日最後一天傍晚，由於排隊隊伍太長無法消化，原定五點結束卻不得不延後收攤。據說永田町周邊的花店，白色鮮花已出現不及補貨的狀態，網路上還有人呼籲，最好事先在外地買好花束，以免落空。

日本首相岸田文雄十四日召開記者會，宣布今年秋天為安倍舉辦國葬。日本部分在野黨反對舉辦國葬，但從國內外的激情反應來看，如果不為安倍舉辦國葬，事情將很難收拾。

岸田迅速決定為安倍舉辦國葬，有人認為是為了安撫安倍派人士的反彈，但產經新聞引述官邸相關人士報導，讓岸田決心力排眾議舉辦國葬的最大主因，是岸田個人想法，岸田要比外界想像的更尊敬安倍。

有意思的是，日本在野黨人士反對國葬的理由之一「浪費人民稅金」，台灣民眾的反應甚至比日本民眾還激動。有台灣網友在網路上號召，說要發動捐款幫日本政府買單，將日本國葬擴大成「世界葬」。台灣具有「一日達標」的募款實力，真要喊捐，應可不費吹灰之力。

在台灣，日本台灣交流協會台北和高雄事務所上週分別設置會場，開放予台灣各界弔唁簽名。日台交協昨表示，據統計，弔唁簽名人數台北計有一萬兩千七百五十人、高雄計有一千六百九十三人，合計近一萬五千人。除了簽名簿和留言板，台灣民眾也透過大量鮮花、手繪圖、信件卡片致哀，感謝安倍對台灣的擁護與台日關係的貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法