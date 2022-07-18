烏控歐美4銀行 犯下戰爭罪

俄軍十四日發射飛彈攻擊烏克蘭中西部城市文尼察，一名四歲女童不幸喪命，家屬和親友十七日為她舉辦喪禮。（美聯社）

2022/07/18 05:30

〔編譯陳成良、編譯茅毅／綜合報導〕英國「金融時報」十六日報導，烏克蘭政府已要求若干美國和歐洲銀行的負責人，與從事俄羅斯石油貿易的團體斷絕往來。烏克蘭總統澤倫斯基的經濟顧問烏斯騰科（Oleg Ustenko）指控這些銀行犯下「戰爭罪」。

烏斯騰科上週致函包括美國「摩根大通」執行長戴蒙與英國「滙豐」執行長祈耀年在內的銀行家，還有美國「花旗集團」和「法國農業信貸銀行」等，要求他們不要再提供資金給做俄國石油生意的公司，並停止出售股份給國家支持的俄羅斯天然氣工業公司及俄羅斯石油公司。

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據悉，烏斯騰科指控，鑑於部分歐美銀行向運送俄國石油的公司提供信貸，才造成莫斯科不會無以為繼、也使烏俄戰爭曠日持久。他還告知這些銀行，它們將被禁止參與烏克蘭的戰後重建項目。

對此，摩根大通聲明，其在執行西方國家對俄的制裁上扮演積極角色，「對所有全球性金融機構來說，處理這些逐步發展的制裁措施，一直是項龐大工作」。

花旗集團和法國農業信貸銀行雖未直接回應烏斯騰科在他信中的指控，但重申它們此前關於暫停與縮減在俄活動的聲明。滙豐銀行則未予置評。

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