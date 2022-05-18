芬瑞送件申入北約 俄驅逐2外交官

芬蘭和瑞典已表態將申請加入北約組織。圖為芬蘭總統尼尼斯托（左）17日訪問瑞典，瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（右）出面接待。（路透）

2022/05/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕芬蘭國會十七日以一八八票贊成、八票反對批准芬蘭政府申請加入北大西洋公約組織（NATO）一案；瑞典政府也在當天簽署入會申請。訪問瑞典的芬蘭總統尼尼斯托與瑞典總理安德森當日在斯德哥爾摩宣布，兩國將在十八日一起向北約遞加申請加入文件。

美國白宮十七日宣布，總統拜登十九日將在白宮歡迎尼尼斯托與安德森來訪，討論加入北約與烏克蘭和歐洲安全等問題。白宮新聞秘書尚皮耶表示，儘管有土耳其的因素，但美國有信心北約國家會就芬、瑞兩國申請加入一事達成共識。

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尼尼斯托與安德森也在共同記者會上表示，加入北約可以讓北歐與波羅的海地區更安全，他們也不擔心土耳其的反對，樂觀相信會得到土國的支持。德國總理蕭茲十七日表態支持芬、瑞，宣布在兩國申請加入北約期間，德國會加強與兩國舉行軍事演習。歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾也表示，「強力支持」兩國成為北約一員。

英國十六日表態歡迎芬、瑞兩國「盡早」入會。法國則說將「肩並肩」支持兩國和歐洲團結對抗侵略威脅。

對此，不願北約勢力擴大的俄羅斯則以「沒多大差別」稱之，聲稱兩國早已參加北約軍事演習多年，但火速驅逐芬蘭駐俄大使館兩名外交官以抗議「芬蘭對抗俄國的進程」。

芬蘭軍事訓練報名暴增10倍

芬蘭總統尼尼斯托十五日終於宣布準備申請加入北約，稱此決定有待國會批准。芬蘭駐德國大使史匹萊能（Anne Sipilainen）告訴德國《世界報》，芬蘭已準備好面對俄國的任何形式攻擊。事實上，俄國侵烏後，芬蘭報名軍事訓練者在一週內暴增為往年十倍。

北約邀喬治亞與會 恐激怒俄

北約十五日宣布，已邀請喬治亞領袖參加六月底的北約峰會；由於喬、俄二○○八年曾為喬國親俄分離地區南奧塞提亞開戰，預料北約此舉將進一步激怒俄國。

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