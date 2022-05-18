馬立波戰鬥任務結束 265英雄被迫投降

繳械烏軍在俄軍戒護下登上巴士。（路透）

2022/05/18 05:30

亞速鋼鐵廠成抗俄象徵

〔編譯陳成良／綜合報導〕歷經八十二天浴血苦戰，烏克蘭政府十六日終於棄守南部戰略港市馬立波，下令固守亞速鋼鐵廠的兩百多名烏軍結束戰鬥任務，向俄軍棄械投降，前往俄軍與親俄分離主義勢力佔領的城鎮。烏方表示，後續將透過「交換流程」，將這些軍人帶回烏克蘭。不過，俄方十七日指控烏克蘭片面退出談判，和談已全面停擺。

烏克蘭官員表示，共有二六四名烏軍士兵撤離鋼鐵廠，被送往俄軍隊控制的兩個地區，其中五十三人身受重傷。俄國國防部則說，過去一天有二六五名烏軍投降，其中五十一人重傷。亞速鋼鐵廠已成為烏克蘭抗俄的象徵，約有六百名烏軍藏身鋼鐵廠地下隧道和掩體，阻止俄軍徹底佔領馬立波。

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「國家英雄要活下來」

烏國總統澤倫斯基強調，「這些國家英雄需要活下來！」烏國武裝部隊參謀總部強調，「馬立波的捍衛者是我們這個時代的英雄。他們將永遠被載入史冊。」烏國副總理韋列舒克則表示，正在為撤離的「進一步階段」做安排。

烏國官方避免使用「投降」一詞，但俄國媒體聲稱十六日接受烏軍「第一階段投降」。俄國國防部宣布，雙方已達成協議，允許烏軍五十多名傷兵轉移至新亞速斯克鎮一家醫院，另外兩百多人則被送往親俄勢力控制的歐連尼夫卡鎮。不過，俄方並未提及後續的換俘和亞速鋼鐵廠的控制權問題。

亞速鋼鐵廠的烏軍結束戰鬥任務，歐洲數十年來最血腥的一場戰役也宣告落幕。烏克蘭總統府顧問波多利雅科指出，馬立波烏軍抵抗俄軍長達八十二天，改變了這場戰爭的發展方向。非營利組織「民主公正中心」創辦人霍夫佐夫（Anton Shekhovtsov）也向「德國之聲」表示，亞速鋼鐵廠守軍成功延緩俄軍攻勢，即使最後撤離，也不代表俄國勝利。

俄媒罕見揭露俄遭孤立

與此同時，俄國國營電視台也罕見地出現軍事專家的「唱衰」言論。退役上校霍達里諾克（Mikhail Khodaryonok）在「俄羅斯1頻道」（Rossiya -1）節目中直言，由於俄國面臨美國主導的大規模制裁行動，在國際上幾乎已被徹底孤立，「老實說，對我們來說，情況會愈來愈糟。」他向觀眾喊話，「你們不應該囫圇吞下『資訊鎮靜劑』。」

俄軍目前全力奪取烏國最東部城市北頓內茨克（Severodonetsk），當地自十七日一早砲擊就沒停過，造成至少十死三傷。烏軍則炸毀鐵路橋樑阻斷俄軍進逼，並兩度擊退俄軍對北頓內茨克周邊地區的攻擊，阻止俄軍包圍。一旦俄軍攻下北頓內茨克，等於實質控制頓巴斯地區的盧甘斯克州。

圖為俄國防部17日公布畫面，顯示繳械的烏軍遭搜身。（法新社）

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