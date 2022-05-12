俄被踢出人權理事會 捷克遞補

烏克蘭南部城市馬立波開戰以來，遭俄連番轟炸，俄消防人員10日在清理遭俄軍摧毀的劇院殘骸。（法新社）

2022/05/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國大會繼上月六日通過暫時取消俄羅斯在人權理事會（UNHRC）的成員資格案，本月十日投票確定由捷克取代俄國遺留的成員資格。另一方面，烏克蘭要求UNHRC針對「烏國在俄國入侵下惡化的人權狀況」進行檢視，九日獲聯大五十國支持；UNHRC十二日將就此召開緊急特別會議。烏國常駐聯合國日內瓦辦事處代表菲利潘科說，聯合國已經向「普廷及其戰犯集團」發出另一個強烈訊息︰「你們被前所未有地孤立」。

俄成員資格 剩不到兩年

UNHRC由聯大選舉通過的四十七個成員國組成，決議無拘束力但能針對人權問題授權啟動調查，一屆任期有三年；聯大第十一屆緊急特別會議上月六日以九十三票支持、廿四票反對、五十八票棄權通過取消俄國的UNHRC成員資格案後，俄國隨即宣稱該決議為「非法的、受政治因素驅動的行動」並宣布提前退出。故聯大本月十日在一五七國贊成、廿三國棄權下，確定俄國還剩兩年不到的UNHRC成員資格由捷克遞補。

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俄國進犯烏國的惡行，已連親當局媒體的部分新聞從業人員都看不下去，俄國「連塔網」（Lenta.ru）九日出現批評俄國總統普廷的文章至少卅篇，皆出自記者波利雅科夫（Egor Polyakov）和米羅什尼科娃（Alexandra Miroshnikova）之手。他們在文中直指俄國國防官員對旗艦「莫斯科號」（Moskva）官兵罹難家屬「說謊」，控訴普廷展開「廿一世紀最血腥戰役」，註定在戰爭結束後面臨審判。儘管這些文章隨即「被消失」，但在俄國仍屬罕見，因俄國三月通過新法，對發布關於烏俄戰事不實資訊者祭重典，違者最高可判十五年徒刑或罰一五○萬盧布（約六十六萬台幣）。

另一方面，俄國托木斯克州、薩拉托夫州、基洛夫州和馬里埃爾共和國首長十日宣布即刻去職，梁贊州州長也宣布無意連任，此五區原訂九月進行選舉。根據俄國政治現勢，民選的地區首長其實皆聽命當局，不受歡迎者常在春季下台。俄國智庫「區域政治發展中心」主任格拉什琴科夫認為，上述首長遭撤換，和俄國面臨西方制裁以致經濟前景惡化的背景有關。

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