託管人道基金 何韻詩5人遭逮

香港泛民主派成立的「612人道支援基金」五名基金信託人，十日至十一日因涉嫌觸犯「勾結外國勢力罪」全數被捕，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（左起）、大律師吳靄儀、嶺南大學前客席副教授許寶強和歌手何韻詩。（法新社檔案照）

2022/05/12 05:30

籌款援助反送中示威者 被控勾結外國勢力

〔編譯楊芙宜、記者陳鈺馥／綜合報導〕香港警務系統出身、曾強硬鎮壓「反送中」運動的前政務司長李家超，八日甫成為新任行政長官（特首），香港警方國安處十日至十一日就以涉嫌「港區國安法」的「勾結外國勢力罪」，陸續逮捕香港泛民主派先前成立的「六一二人道支援基金」五名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，以及力挺民運不遺餘力的歌手何韻詩。

我陸委會對此表示，對於一切假國安之名、行迫害人權自由之實的惡行，予以譴責；並呼籲相關方面盡速釋放被捕人士。

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將調查捐款人 是否涉及勾結外國勢力

港媒「香港01」及路透報導，已解散的「六一二人道支援基金」信託人、嶺南大學文化研究系前客席副教授許寶強，十日晚間準備前往德國法蘭克福時，在機場遭拘捕。十一日傍晚，陳日君、何韻詩、公民黨大律師吳靄儀三名信託人再被拘捕。四人都被控涉嫌國安法的「勾結外國勢力罪」。

此外，前香港立法會議員何秀蘭雖因涉及他案正服刑中，但也因身為該基金信託人，十一日在獄中被捕。據報導，警方國安處去年九月開始調查「六一二人道支援基金」的組織或捐款人是否涉及勾結外國勢力。

流亡英國 羅冠聰：欲加之罪 何患無辭

獲得英國政治庇護的前香港立法會議員、也是嶺大校友的羅冠聰在「臉書」貼文指出，他想念在擠滿學生的課堂聽許寶強講課的日子，並形容香港警方的逮捕行動是「欲加之罪，何患無辭」。

香港政府在二○二○年六月底開始實施「港區國安法」，涵蓋「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力」四類罪名，最高刑罰是終身監禁。美國等世界主要國家認為，港區國安法侵蝕中國政府保障香港自由權利的承諾，使「一國兩制」提前終結。

「六一二人道支援基金」於二○一九年六月由泛民政黨及團體成立，旨在為當年「反送中」運動中受傷、被捕人士提供包括醫療、心理、法律等援助。在「港區國安法」實施後，該基金於二○二一年八月停止接收新支援個案，且不再使用信託人「真普選聯盟」的銀行帳戶，基金秘書處去年十月底解散。

獲北京欽點的候任特首李家超在八日當選後，隔日就拜會北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）、解放軍駐港部隊等中國政府駐港機構。全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，北京將在涉及國家利益與安全、「一國兩制」問題上做出更多指導；學者認為，香港將從新任特首就職的七月開始，步入「武官治港」的警察城市。

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