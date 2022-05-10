澳媒爆索中備忘錄 中國軍方可受惠

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）與中國駐索國大使李明（右）四月廿二日共同出席國家體育場田徑跑道剪綵啟用典禮，該體育場由中國出資五千三百萬美元興建。（法新社檔案照）

2022/05/10 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登預定十二日出席東南亞國家協會（ASEAN）領袖高峰會，議題可能聚焦於中國崛起。一週後，拜登還要訪問日本和南韓，並在東京與澳洲、印度和日本領袖舉行被普遍視為抗衡北京機制的「四方安全對話」（Quad），顯示拜登政府在援助烏克蘭抵抗俄羅斯數月後，正重新聚焦亞洲，而中國仍將是關注重點。

抗俄不忘制中 美外交重新聚焦印太

法新社報導，拜登正將焦點重新轉移到亞洲，意味尚未平息的烏俄戰爭不會取代美國的其他國際目標，而美國一再警告中國不得片面改變亞洲現狀，尤其是有關台灣的部分。美國國務卿布林肯即將發表美國對中戰略，即美國的最大威脅是中國，而非俄羅斯。布林肯四月間在國會作證時表示，中國肯定會看到俄國為侵略行為付出的代價，「這將使中國不得不再三思量對台灣的行動。」

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美國智庫「史汀生研究中心」資深研究員辰巳由紀（Yuki Tatsumi）指出，拜登政府將外交重心置於亞洲，是要向印太國家保證，美國短期內致力於援烏抗俄，但牢牢扎根於印太地區。

中國在印太地區的擴張已引發美國、澳洲等國的高度警戒，尤其是中國與索羅門群島簽訂安全合作協議的黑箱作業，更是疑點重重。「澳洲人報」八日披露一份名為「深化藍色經濟合作備忘錄」的草稿，揭示中國將在索國建造碼頭、船塢及海底電纜等多項基礎設施，合作開發「深海漁業基地」，以及石油、天然氣和海底採礦項目。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛、戰略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）警告，該備忘錄可以和索中兩國簽訂的安全合作協議互補，讓中國人民解放軍獲得軍民兩用的基礎設施。他強調，該文件是由中國政府和企業主導的典型協議，表面上是經濟協議，但中國軍方將可從中受惠。

對此，澳洲總理莫里森九日在大選前的辯論中矢言，澳洲將與盟國合作，確保中國不會在索羅門群島建立軍事基地。

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