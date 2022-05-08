比林鄭更北京 李家超今同額競選港特首

香港政務司長李家超為本屆特首選舉唯一候選人，篤定成為首位警隊出身的特首。（彭博）

2022/05/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港第六屆行政長官（特首）選舉八日登場，警務系統出身的政務司長李家超獲北京當局「欽點」，成為唯一候選人，篤定在一千五百人選舉委員會贏得過半票數，且得票率可望創下新高。分析指出，這是香港去年「完善選舉制度」後首次選舉特首，李家超被視為比林鄭月娥更臣服於北京的人選，極有可能加速香港「中國化」。

欽點傀儡得票率可望創新高

本屆特首選舉八日上午九時至十一時半投票，由於僅有一名候選人，選票選項只有「支持」和「不支持」，取得過半數的七五一張同意票即代表當選，預估一小時就能完成計票。李家超先前爭取選委會提名時，已獲七八六張同意票，當選應毫無懸念；在北京刻意運作「一人模式」下，有機會拿下一二一七票，衝破前特首曾蔭權○七年創下的八十一．一％得票率天花板。

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為確保選務進行，港警七日即調派各反恐部隊在地鐵站不定時「高姿態」巡邏，而選務單位也在竹篙灣設立隔離票所，供隔離中或受防疫措施影響的選委投票。

六十四歲的李家超出身香港警隊，資歷逾卅年，二○一七年晉升保安局局長，是二○一九年鎮壓「反送中」運動及後續抗爭的重要武官，並在去年六月獲拔擢為港府第二號人物政務司長，料成為香港首位警隊出身的特首。

「德國之聲」報導，各國跨黨派國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）香港倡議統籌鄺頌晴批評，全港人口近七五○萬，選委會僅佔不到○．○二％，特首選舉僅是「北京欽點傀儡的遊戲」。香港浸會大學政治學者陳家洛則說，李家超官場資歷淺薄，政務能力也不被看好，卻能獨得北京「祝福」，預言香港未來幾年將是穩定與安全高於一切，「李家超的選擇，就是習近平的選擇」。

李先前發表政綱時提到，當選後將持續推動「香港基本法」第二十三條國安條例立法，但對推動公民普選絕口不提。香港中國問題專家劉銳紹則說，李家超比林鄭月娥更臣服於北京，北京管理香港的程度將較林鄭時代更直接，特首將從「北京代理人」進一步淪為「絕對執行者」。

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