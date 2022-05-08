中企選邊站 悄悄撤離俄國

「行星實驗室」（Planet Labs PBC）衛星影像顯示，6日俄軍在「蛇島」上陣地遭烏軍攻擊後冒出濃煙。（美聯社）

2022/05/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報六日報導，在美國帶頭對俄羅斯祭出制裁與供應商的壓力下，儘管北京當局要求中國企業不可屈從於外國脅迫，但許多在俄羅斯市場上享有霸主地位的中國科技業者，已悄悄暫停在俄國的業務停止出貨，而且不曾就此發表公開聲明。

聯想、小米退出 大疆連烏業務也停止

知情人士透露，退出俄羅斯業務的中國科技業巨擘，包括全球最大個人電腦製造商、俄羅斯個人電腦市場第二大品牌「聯想集團」，以及僅次於南韓三星的俄羅斯第二大智慧型手機品牌「小米」。其中聯想在烏克蘭戰爭爆發與歐美制裁生效後不久便停止對俄羅斯出貨，目前在俄羅斯賣的是庫存；至於小米也大砍對俄羅斯的出貨，該公司在該區的經銷商透露，已有數週沒收到貨。

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對俄出口手機大減近2/3 電信基地台出口暴跌98％

由於北京當局反對西方制裁俄羅斯，這些中國科技業者往往避免就俄羅斯出兵烏克蘭或對其在俄國的業務發表公開聲明，做法與許多西方企業迥異。不過，中國的民用無人機龍頭「大疆新創科技」上月罕見公開宣布，暫停在俄烏的所有商業活動，以進行各司法管轄區合規要求的內部審查。

三月份中對俄筆電出口 驟降逾四成

根據最新的中國政府貿易數據，相較二月，中國三月對俄羅斯的科技產品出口陡降，其中筆記型電腦出貨下跌超過四成，手機大減近三分之二，電信基地台出口更暴跌九十八％，三月份中國對俄羅斯的整體出口值比二月減少二十七％。

美國及其盟國在二月下旬俄羅斯入侵烏克蘭後，對俄國祭出數波廣泛的金融制裁與出口管制，華府還曾揚言懲罰藐視這些制裁的中國企業。此外，知情人士透露，對中企供貨的主要美國晶片公司也施壓其客戶遵守制裁規定，以確保美國的半導體最後不會違規以第三方商品的方式運往俄羅斯；據悉一家美國供應商在三月致函所有客戶與敦促客戶遵守規定，其業務代表也出面確保客戶遵守規定。

中國商務部上月坦承，美歐制裁已打亂中俄貿易，但反控外企脅迫中企「選邊站隊」，並要求相關中企與個人「不得屈從外界脅迫」，對外做出不當表態。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

儘管北京當局反對制裁俄羅斯，但多家中國科技巨擘已悄悄暫停在俄羅斯的業務。圖為2月24日香港某商場內的電視牆播放俄羅斯攻打烏克蘭的新聞。（美聯社）

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