俄戰力衰退 烏軍伺機轉守為攻

營級戰術群小檔案

2022/05/03 05:30

逾1/4營級戰術群受挫 參謀總長赴前線被擊傷

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭的戰事逐漸不利於俄軍，不僅四分之一營級戰術群（BTG）疑似失去戰力，連俄國參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）都傳出為了攻勢不順而親赴前線，卻遭烏軍突襲受傷。與此同時，烏軍在美歐軍事援助下士氣大振，準備在五月底至六月中旬間「反守為攻」。

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俄精銳部隊人員耗損

英國國防部二日發佈戰情報告，指俄國在戰爭初期調派逾一二○個BTG赴烏，約佔俄軍全部地面戰力的六十五％，但現在可能已有超過四分之一失去戰力。報告指稱，俄軍一些最精銳的部隊，包括VDV空降部隊，也遭受最高程度的人員或裝備耗損，可能必須耗費數年時間才能重振旗鼓。美國國防部近日同樣評估，俄軍目前戰場上的BTG數量遠少於第一階段軍事行動，在頓巴斯地區的進攻進度「緩慢且落後」。

「紐約時報」指出，俄軍參謀總長吉拉西莫夫日前疑似親赴烏東前線督導，包括調整進攻路線，烏軍趁機在四月卅日傍晚砲擊他視察的伊久姆「第十二院校」（School No.12），該處據稱現為俄軍指揮所。烏方聲稱，有兩百多名俄軍在砲擊中喪生，包括一名將領，但吉拉西莫夫早一步離開返俄。美國兩名知情官員證實，吉拉西莫夫過去幾天確實到過烏東。

英國「每日郵報」等多家媒體進一步引述烏國消息披露，吉拉西莫夫此行是要指揮一次重大攻勢，旨在奪取頓內茨克的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），對烏軍形成包圍網。然而，在烏軍砲擊下，吉拉西莫夫右腿的三分之一遭砲彈碎片所傷，雖然沒有生命危險，但傷勢仍嚴重到不得不從前線返國接受治療。

紐時分析，像吉拉西莫夫如此高階的軍官親臨前線「極不尋常」，特別是在西方普遍認為俄軍內部日益混亂的情況下。俄軍雖已大幅下修戰略目標，但仍苦於後勤和部隊間的協調問題，同時還面臨烏國軍民頑抗。每日郵報則說，吉拉西莫夫受傷對俄國總統普廷是另一次「沉重的心理打擊」，並影響著岌岌可危的軍事行動。

歐美援烏武器陸續到位

相較於俄軍的困頓，烏國總統澤倫斯基的軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）一日向「日經亞洲評論」透露，美歐援助的坦克、長程火砲和其他武器將在五月中陸續抵達，烏軍最快五月底至六月中之間即可組成攻擊部隊。他強調，俄軍在佔領基輔失敗、一項主要目標都未能達成後，「戰略上已經被打敗」。俄軍使用許多蘇聯時代舊武器，且缺乏儲備，戰力正在衰退。日經指出，烏軍迄今大多僅進行防禦，若全力反擊，將是戰爭的重大轉捩點。

烏克蘭軍方2日發佈影片指稱，當天清晨利用土耳其製「旗手TB2」（Bayraktar TB2）武裝無人機，在黑海的蛇島附近擊沉兩艘俄羅斯「猛禽級」（raptor）巡邏艇。猛禽級巡邏艇多用於偵察或登陸任務，最多可搭載3名駕駛和操作員及20名官兵，通常配備機槍。 （路透）

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