率團會晤澤倫斯基 強調與烏克蘭同在 裴洛西︰美加碼援助已在路上

美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）1日率領眾院代表團訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）等官員會晤，表達美國力挺烏克蘭對抗俄羅斯入侵的立場。（歐新社）

2022/05/02 05:30

官方代表首團 凸顯對烏支持

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西一日率團訪問烏克蘭首都基輔，與烏國總統澤倫斯基等政府官員晤談，為繼國務卿布林肯、國防部長奧斯汀後，訪烏的美國最高層級官員，也是烏俄開戰以來，首個訪烏的美國政府代表團，凸顯美國對烏國的支持。隨著烏國成功抵禦俄軍攻勢，美國和西方各國無視俄國威脅動用核武，愈來愈不掩飾對烏國的軍事援助，顯示其戰略考量已開始改變。

澤倫斯基一日透過「推特」發佈美國代表團來訪的影片，並向美國及其人民、國會兩院、民主和共和兩黨對烏國的強烈支持表達感謝，「在反對俄國侵略的戰爭中，美國是堅定支持烏國的領導者」。裴洛西提到：「你們是為了所有人而戰。我們承諾在戰鬥結束前，會一直在你們身邊。」她隨後發表聲明表示，美國代表團訪問基輔，「是向全世界發出明確無誤的響亮訊息：美國堅定地與烏克蘭同在」。

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身為眾院議長的裴洛西，在美國總統繼任順序上，僅次於副總統賀錦麗。裴洛西辦公室指出，代表團成員還包括眾院法規委員會主席麥高文（Jim McGovern）、外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）、指導暨政策委員會副主席李伊（Barbara Lee）、小型企業委員會創新、企業及勞力發展小組主席柯羅（Jason Crow）和外委會歐洲、歐亞、能源及環境小組主席吉廷（Bill Keating）等。

聲明指出：「我們的國會代表團有幸與澤倫斯基總統和其他官員在基輔會晤，向澤倫斯基總統及其政府傳達美方的敬意和感激，也向烏國人民抵抗俄國壓迫的勇氣致敬。」裴洛西也強調，「美國的額外援助已在路上。」代表團接下來還將訪問波蘭，並與波蘭總統杜達等政要會晤。

無視俄威脅 增援攻擊性武器

「法新社」指出，在烏俄戰爭初期，美方顧慮到自身和北大西洋公約組織（NATO）可能捲入戰火，僅提供防禦性武器給烏國，但近期開始提供攻擊性武器，包括重型火砲、直升機和無人攻擊機等，同時公開證實在德國協助訓練烏軍，甚至放話希望削弱俄國。不僅如此，總統拜登日前更請求國會再援烏三三○億美元，其中包括價值兩百億美元的武器和彈藥，可見美國選擇忽略普廷「閃電報復」威脅，甚至公開挑戰其底線。

「華爾街日報」進一步分析，烏軍屢次成功擋住俄軍攻勢，已改變華府和西方各國的戰略考量，從一開始著重「傷害控管」，到如今希望遏阻俄國的擴張野心，包括將俄軍逼出烏國領土，使其未來無法再掠奪土地等。各國相繼提供重型武器，不僅是支持烏軍應對未來數週的主要戰事，也是為了可能綿延數月甚至數年的衝突，預先為烏軍充實軍備。

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