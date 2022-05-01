通敵法揪賣國賊 哈爾科夫6週逮400人

烏東斯拉維揚斯克市（Sloviansk）的烏軍裝甲運兵車。（法新社）

2022/05/01 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二月廿四日遭俄羅斯入侵後，烏克蘭三月中迅速通過並生效實施該國史上首部通敵相關法令，自當月底宣布依法正式起訴首例後，烏國當局宣布已有兩名烏克蘭國安局（SBU）將軍因叛國被拔階；另已啟動超過兩百起調查案件，罪名成立者至多恐吃上十五年牢飯，導致人員死亡者更可能面臨終生監禁。

在東北部的烏國第二大城哈爾科夫，中年男子維克多因為先前在社群媒體讚揚俄國總統普廷犯烏「和納粹份子戰鬥」，遭到SBU人員突襲其公寓，他雙手顫抖試圖掩面，頻頻為其言論道歉，自稱已改變心意。該市目前累計近四百人被捕，原因為疑似和俄軍「勾結」。

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SBU哈爾科夫分部負責人杜丁（Roman Dudin）告訴美聯社，「我們關鍵目標之一是不讓任何人從背後捅我方武裝部隊」。在烏國東南部頓巴斯地區說俄語的民眾有許多人挺俄，烏國政府指控他們是協助俄軍砲擊的直接觀測員；遭圍困逾兩個月的南部港口城市馬立波官員指責通敵者協助俄方切斷當地多數地區電力、自來水、天然氣和通訊，市長博伊琴科說，他終於「完全了解俄羅斯人對關鍵基礎設施何以能進行如此精確、協調的攻擊，知道烏國公共汽車撤離難民的所有地點、甚至時間。」

烏國國家安全會議主席達尼洛夫（Oleksiy Danilov）拒絕透露全國有多少人是當局目標，僅強調正編輯「賣國賊名冊」待稍後公布。美聯社指出，「通敵」指控在烏克蘭可激起強烈歷史共鳴，當地在第二次世界大戰期間，因蘇聯統治發生大饑荒造成三百萬人死亡後，有人甚至願意和入侵的納粹德國合作。惟美聯社也引述烏國部分人權團體看法，指當局目前做法有違反人權之虞，聯合國正關注此事。

烏國當局另根據戒嚴法，已取締十一個親俄政黨，其中在國會四五○席次占有廿五席、第二大黨「反對派平台─為了生活」，其創立者、國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）和普廷關係密切，目前人在獄中。

俄軍亟欲挺進的烏克蘭南部札波羅熱，居民等待領取人道物資時起爭執。（歐新社）

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