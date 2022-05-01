頓巴斯進展緩慢 英示警:普廷勝利日最後一擊

圖１至圖３：根據烏克蘭軍方公布的影片顯示，一列俄軍武裝車隊朝伊久姆前進途中，遭到烏軍攻擊。（路透）

2022/05/01 05:30

攻勢被烏軍多戰線擋下

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄軍在進攻基輔失敗後，作戰策略改為控制烏東頓巴斯，但烏克蘭、美國和英國的最新情報均顯示，俄軍持續受制於烏軍的有效抵抗、自身補給線跟不上，以及部隊士氣低落等利空，在烏東的進展緩慢且落後。英國國防大臣華勒斯更警告，俄國總統普廷可能在五月九日「勝利日」宣布國內大規模動員，以向全球納粹宣戰名義，對烏克蘭發動最後一擊。

美國五角大廈一名官員四月廿九日表示，美方研判，由於烏軍在烏東、烏南的頑強抵抗，加上俄軍未能攻下基輔後更將審慎，俄軍目前在烏東頓巴斯的攻勢「緩慢且進展不一」。美方認為，俄國正在為更長期、更大規模的進攻創造條件，包含建立一套先空襲、後砲擊，接著才展開地面進攻的模式，但這些攻擊未能奏效，導致俄軍原地踏步。

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該官員表示，俄軍仍對補給線跟不上有顧慮，不想再重蹈基輔一役失利的覆轍。因此，「我們相信，俄國目前在頓巴斯的目標進度已落後，至少比計畫慢了好幾天。」他指出，俄軍正朝伊久姆（Izium）邁進，也試圖藉由攻擊電力設施，擾亂烏軍補足武器儲備進度。至於對敖德薩的攻擊，可能是想阻止當地烏軍馳援頓巴斯。

美在駐德基地訓練烏軍

美方統計，俄軍已朝烏國發射一九五○枚飛彈，而大多數瞄準馬立波的大砲，都屬非精準導引，凸顯俄軍仍無法補足精準導引武器的缺額。美方也宣布，正在駐德軍事基地等三處地點，對烏軍展開雷達系統和裝甲車的額外訓練。英國國防部卅日的戰情報告指出，俄軍可能苦於士氣低落、空中支援不協調等問題，甚至被迫重新整合及部署在烏北戰線敗陣的士兵。

專家分析，俄軍應是打算包圍前線烏軍，短期目標是奪取哈爾科夫到頓內茨克之間一段假想線以東的土地。另外，五角大廈表示，俄軍目前在烏東、烏南派出九十二個營級戰術群（BTG），較前一週略增七個，但遠低於第一階段軍事行動的一二五個。

烏克蘭總參謀部強調，儘管有更多俄軍部隊跨越邊境進入伊久姆地區，但烏軍仍在多個戰線擋住攻勢。俄軍也朝重要鐵路中心利曼（Lyman）步步進逼，當地廿九日即遭俄軍砲擊。

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