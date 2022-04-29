拜登挺烏到底 要國會再援330億美元

美國總統拜登28日在白宮發表談話。（美聯社）

2022/04/29 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登廿八日再度針對烏俄戰爭發表演說，要求國會授權再撥款三三○億美元因應烏克蘭戰爭，包括二○○億美元的軍事援助；同日，德國國會通過援烏重型武器。針對西方持續加強軍援烏克蘭，俄羅斯警告，將以迅雷不及掩耳的速度報復任何介入在烏國軍事行動的西方國家。

拜登向國會新提出的三三○億美元補充撥款請求，旨在支持烏克蘭度過接下來數月的戰爭新階段，其中軍需與安全援助二○○億美元，另外還有八十五億美元經濟援助和卅億美元人道援助。拜登說，援助烏克蘭「並不便宜，但是如果我們向侵略屈服，代價會更高」。拜登也向國會提案，授權政府沒收和出售遭制裁的俄羅斯寡頭資產，將收入用來援助烏國，「彌補俄羅斯侵略造成的傷害」。

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不坐視俄以能源恫嚇歐洲

拜登說，美國並不是在攻擊俄羅斯，而是協助烏國自衛，「（俄羅斯總統）普廷選擇展開這場殘暴的侵略行動，他也可以選擇結束戰爭」，拜登說，「俄羅斯是侵略者，全球必須、也將要俄羅斯負責」，美國也不會坐視俄國以減少能源供應恫嚇歐洲。

德國國會廿八日通過提供烏國重型武器，這項決議也要求政府呼籲中國，放棄支持戰爭，轉向主動支持烏俄戰爭停火。英國國防大臣華勒斯重申，烏克蘭部隊打擊俄羅斯後勤目標，是「正當」行動。美國國務卿布林肯在國會聽證會上被問到是否支持烏國攻擊俄國，他說，烏克蘭有權選擇他們抵擋俄國入侵所需的「戰術」。

這場戰爭挑起的俄羅斯與西方的緊張關係，已直逼一九六二年冷戰時期「古巴危機」後之最。克里姆林宮警告，北大西洋公約組織（NATO）已經構成「代理人戰爭」，援助烏國武器正威脅到歐洲的安全。總統普廷說，「若有人意圖開始從外部介入目前的事件，對俄羅斯構成令我們無法接受的戰略威脅，他們就應該知道，我們的報復打擊會迅雷不及掩耳」。

俄軍正加強攻擊烏東

俄國政府廿八日也批評美國和其歐洲盟邦公開煽動烏國攻擊俄國，警告若俄國境內再遭攻擊，將採取嚴厲的軍事回應，外交部發言人沙卡洛娃說，「我不建議你們繼續測試我們的耐心」。她說，俄國也對摩爾多瓦親俄派控制的聶斯特河沿岸地區近日的情勢保持「警覺」。

烏克蘭軍方表示，俄軍正加強對烏東的攻擊，主要攻擊行動在連接哈爾科夫與伊久姆一條戰略公路沿線。軍事分析家指出，俄國對烏東的行動，捨棄開戰之初以營級戰術群迅速推進的錯誤，改用師、旅級傳統作戰方式，鑑於烏國在東部構築綿密的戰壕、掩體等，俄國將採用更穩紮穩打的打法，「更像是第一次世界大戰」。

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