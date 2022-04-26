布林肯︰美外交官將重返烏克蘭

美國國務卿布林肯（右）與國防部長奧斯汀（左）24日聯袂訪問烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基（中）會面，布林肯宣布將再提供軍事援助給烏克蘭。（美聯社）

2022/04/26 05:30

偕奧斯汀抵基輔 與澤倫斯基會談 承諾加碼軍援209億

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀廿四日聯袂訪問烏克蘭首都基輔，與烏國總統澤倫斯基會面，成為自俄羅斯入侵烏克蘭兩個月以來，美國訪問基輔的最高層級官員。布林肯宣布提供價值七．一三億美元（約二○九億台幣）軍事援助給烏克蘭與其他國家，美國外交官也將於本週重返烏克蘭。對此，俄國已提出正式照會，警告美國不要再提供武器給烏克蘭。

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美訪基輔最高層級官員

布林肯和奧斯汀廿三日抵達波蘭，廿四日循陸路進入烏克蘭，會見烏國總統澤倫斯基與其他官員，會談長達三小時。布林肯廿五日返回波蘭後指出，俄羅斯入侵烏克蘭的主要目標，包括徹底征服烏克蘭、奪走其主權和獨立，「都失敗了」。儘管不知道戰事接下來將如何發展，但美國知道「主權獨立的烏克蘭將比（俄國總統）普廷更長久」，「我們對烏克蘭的支持將持續，直到我們看到最終勝利。」

軍援金額累計1096億

奧斯汀則指出，倘若烏克蘭有適當裝備和奧援，即可戰勝俄國。他強調，美國希望俄國軍力被削弱，使其無法再次入侵他國。

布林肯和奧斯汀宣布將再提供價值七．一三億美元的軍事援助給澤倫斯基政府，以及該地區十五個擔心俄國入侵的盟邦和夥伴，包括三．二二億美元提供烏克蘭採購必要重型武器。目前美國對烏克蘭軍援金額已累計達約卅七億美元（約一○九六億台幣）。

俄國駐美大使安托諾夫廿五日表示，莫斯科已向華府遞交外交照會，表達俄國的關切，警告美國不要再運送更多武器到烏克蘭。

基於安全考量，布林肯和奧斯汀的烏國行未讓媒體隨行。美國官員在波蘭向媒體做簡報時，也要求記者在美國代表團離開烏克蘭之前，不得報導此行。與此同時，美國總統拜登廿六日正式提名現任美國駐斯洛伐克大使布林克（Bridget Brink），出任駐烏克蘭大使這個懸缺兩年的職位。

拜登提名新駐烏國大使

美國首位烏克蘭出生的聯邦眾議員史帕茲（Victoria Spartz）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，期盼拜登能親訪烏克蘭與澤倫斯基會晤，展現美國人民對烏克蘭的支持。史帕茲並表示，曾致函布林肯請求重新派遣美國外交官返回烏克蘭，協助當地美國公民，強化與烏國政府合作。美國在俄羅斯入侵烏克蘭前下令外交人員撤離基輔，最初將部分業務移轉到烏國西部城市利維夫，最終完全撤出烏國，轉往波蘭。

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