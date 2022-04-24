俄奪烏東42鎮 戰線恐擴至摩爾多瓦

波蘭華沙22日一場示威活動，要求國際向俄實施能源禁運制裁，要求俄國停戰。（美聯社）

2022/04/24 05:30

揚言建立通往聶斯特河沿岸親俄區通道

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄之戰進入第三個月，俄軍揚言將全面控制烏東和烏南，建立通往烏克蘭西南鄰國摩爾多瓦親俄叛離地區的通道。此話一出，不僅摩爾多瓦召見俄國大使抗議，烏國更指俄國帝國主義昭然若揭，將侵略更多國家。此外，烏方坦承烏東四十二個城鎮已淪陷，但英國廿三日情報顯示，俄軍過去一天並無重大收獲，海、空軍均未能掌握優勢。

陸路通道往西推進？ 不排除政治宣傳

俄國中央軍區副司令明涅卡耶夫（Rustam Minnekayev）廿二日揚言，第二階段特別軍事行動的任務之一，是全面控制烏南和頓巴斯地區，以建立通往克里米亞半島、乃至摩爾多瓦親俄叛離地區聶斯特河沿岸（Transnistria）的陸路通道。明涅卡耶夫聲稱，有證據顯示，當地的俄語人士受到壓迫。外界憂心，此一說法與俄國聲稱烏東親俄人士遭受屠殺如出一轍。

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紐約時報分析，俄軍已實質掌控烏國亞速海沿岸，若按明涅卡耶夫的說法，烏國恐怕也將失去黑海沿岸，淪為內陸國，俄軍將可越過烏國主要沿海城市，向西推進數百公里。然而，他的說法與總統普廷指新一輪攻勢著重控制頓巴斯明顯不同，引起不少懷疑。政治和軍事專家認為，俄軍目前難以另闢戰場，且明涅卡耶夫主要負責政治宣傳，並不涉及戰略，不排除是為了混淆烏國及其盟友才有此發言，惟不可輕忽這層威脅。

上月申入歐盟 摩爾多瓦召俄使重申中立

摩爾多瓦外交部廿二日召見俄國大使，對前述軍事企圖表達關切，重申摩爾多瓦是中立國家，此一原則須受到尊重。該國另發布聲明，指當地俄語人士受到壓迫一說「令人無法接受」，並強調其國內人民的權益，不分血統都受到尊重。

據了解，聶斯特河沿岸親俄叛離區從未受到國際承認，包括俄國也沒有，但俄國在當地派駐一千五百名士兵，聲稱是維持和平，並守衛一處蘇聯時代大型彈藥庫。摩爾多瓦人口僅二六○萬，非北大西洋公約組織（NATO）或歐盟成員國，但已在上月緊急申請加入歐盟。

澤倫斯基再度警告 俄國侵烏僅是開端

烏國總統澤倫斯基廿二日再次警告，俄國侵略烏國僅是開端，莫斯科當局已有佔領其他國家的構想，烏國只是首當其衝，呼籲所有與烏國一樣相信人命至上的國家，須與烏國共同奮戰。烏國國防部也在推特表示，俄國已承認其兩個階段軍事行動目標，並非戰勝所謂的納粹份子，純粹是想佔領烏東和烏南，「這就是帝國主義」。

烏東烏南續遭猛攻 英稱俄軍24小時無戰果

烏國東、南部廿二日持續遭受猛烈攻擊，聶伯河沿岸村莊被戰火吞沒；烏國官員坦承，俄軍幾天內已掌控四十二座小鎮，但相信不久就會重回烏國懷抱。英國戰情報告則指出，烏軍反制行動持續阻撓俄軍，馬立波的激烈對戰仍使俄軍受挫，進一步妨礙其在頓巴斯的進展。西方分析家則認為，俄軍歷經對馬立波緩慢、但大致成功的攻勢，以及進攻首都基輔失敗的行動後，實力其實已遭到削弱。

烏東戰線恐擴大

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