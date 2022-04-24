華府代表團警告索羅門：// 中國若在索國建軍事設施 美必回應

白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（左二）等美國政府代表團22日訪問索羅門，向總理蘇嘉瓦瑞表達對索中結盟的疑慮。（法新社）

2022/04/24 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島近期與中國簽署安全合作協議，對區域情勢影響深遠。繼澳洲後，美國政府代表團也在廿二日訪問索羅門，親自向總理蘇嘉瓦瑞表達對索中結盟的疑慮，並警告一旦中國在當地永久駐軍、建立軍事設施或擁有軍事投射能力，美方勢必高度關切，並做出相應回應。

白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾、國務院亞太事務助理國務卿康達、印太司令部副司令斯卡倫卡、國際開發總署亞洲地區代理資深副助理署長哈特等高官，廿二日在索國首都荷尼阿拉與蘇嘉瓦瑞及二十多位內閣和資深官員進行約九十分鐘的會談。

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索方重申中國不會建基地、駐軍

白宮聲明指出，雙方進行實質性討論，索方表示協議僅適用於國內，並重申中國不會在當地建立軍事基地或永久駐軍，也不會有軍事投射能力。但美方仍對該協議可能造成的區域安全影響，包括對美國及其盟友，以及協議的目的、範圍和透明度等提出疑慮，並警告萬一中國在索羅門設立事實上的永久駐軍據點、軍事投射能力或軍事設施，美將高度關切，並作出相應回應。

路透指美方並未說明何謂「相應回應」，但這番話直言不諱，顯示美方強烈關注。紐西蘭和東加也表示，將在「太平洋島國論壇」討論相關議題，而日本也計畫本月派一名內閣副大臣訪索。

另外，美方此行也與索方討論重開大使館、疫苗運送等事項，並會訪問斐濟、巴布亞紐幾內亞等其他太平洋島國。

同日，蘇嘉瓦瑞還與中國駐索大使李明共同出席國家體育場田徑跑道移交典禮，該體育場由中國出資五千三百萬美元興建。

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