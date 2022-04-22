軍損慘重？ 普廷下令封鎖馬立波 暫停攻擊

烏克蘭軍隊廿日在第二大城哈爾科夫發射BM-21「冰雹」火箭砲，反擊俄軍的攻擊。（路透）

2022/04/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏俄戰爭廿一日進入第五十七天，俄羅斯總統普廷宣稱已「解放」幾乎被炸成廢墟的烏克蘭南部重要港口城市馬立波（Mariupol），並下令對仍死守在當地鋼鐵廠內的烏軍改攻為困，「一隻蒼蠅都別想飛出來」；但烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統拜登都否認馬立波淪陷，堅守馬立波的烏軍拒絕投降，但幾乎彈盡援絕。

俄稱拿下馬立波 西方駁斥

根據俄國國營媒體，俄羅斯國防部長紹伊古廿一日在克里姆林宮的一場會議上向普廷報告，俄軍已控制馬立波，並可望以三、四天的時間拿下有約兩千名殘餘烏軍藏匿的馬立波亞速鋼鐵廠；普廷聞訊大讚解放馬立波是大功一件並就此恭喜紹伊古，同時也以「不切實際」為由，下令取消原訂的攻廠計畫，指稱沒必要爬進鋼鐵廠內的地道搜人，改以封鎖住該工業區，「一隻蒼蠅都別想飛出來」。普廷還勸降馬立波烏軍，表示會依國際公約對待降軍。

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澤倫斯基在回應紹伊古的發言時說，俄國控制絕大部分的馬立波，但烏軍仍死守其中一部分，且武器嚴重不足。美國總統拜登則在宣布軍援烏國八億美元的場合指稱，尚無證據顯示馬立波已完全淪陷。拜登同時宣布，全面禁止與俄羅斯有關的船隻進入美國港口，美國和盟邦團結一致支持烏克蘭，並向普廷發出「他永遠不會成功佔領和支配整個烏克蘭」的明確訊息。拜登承諾，下週會向國會申請更多資金，美國對基輔的軍事援助不會枯竭。

至於普廷下令對馬立波的亞速鋼鐵廠改攻為困，烏國總統幕僚阿列斯托維奇指出，這是因為俄羅斯根本無法以武力強攻下該鋼鐵廠，「他們（俄軍）已在此損失慘重，我們的守軍持續堅守挺住」。

澤倫斯基：以任何選項交換軍民

澤倫斯基還說，約有十二萬名平民仍受困圍城馬立波，烏克蘭提議以「所有選項」來交換馬立波的軍民，並靜待俄方回覆；烏國外交部也發表聲明，呼籲立即開設人道走廊，以便撤離亞速鋼鐵廠內的平民與受傷戰士並保證其安全；但馬立波市長波成柯表示，由於停火情況不穩，廿一日不可能撤離亞速鋼鐵廠內的平民，但已有另外八十人搭乘巴士撤離馬立波。

俄急於在五月九日前展示戰果

在此同時，俄軍加強在烏東的攻勢，第二大城哈爾科夫徹夜遭狂轟猛炸，盧甘斯克州中部的魯別日諾耶（Rubizhne）與附近村莊克爾米納鎮（Kreminna）則遭俄軍奪下。烏方表示，盧甘斯克州已有八成地區淪陷。

英國國防部廿一日推文指出，俄國將在五月九日慶祝二次世界大戰勝利日，可能會想要在五月九日前展示戰果，進而影響他們目前作戰行動的規劃。

俄羅斯總統普廷廿一日下令，對烏克蘭南部港市馬立波的亞速鋼鐵廠改攻為困，企圖逼降廠內的烏國殘餘守軍。圖為亞速鋼鐵廠廿日遇襲冒煙。（路透）

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