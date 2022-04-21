西方軍援再升級 戰機抵烏

不只要支援更多重型火砲，加拿大也提供給烏克蘭的糧食援助，14日從安大略省翠登空軍基地起飛。（路透檔案照）

2022/04/21 05:30

飛機零件也運抵 美英加將支援更多重型火砲

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭愈演愈烈，西方國家持續擴大軍援烏克蘭。美國總統拜登十九日和歐盟及北約組織等領導人舉行九十分鐘視訊會議，研商提供更多軍援。美國、英國和加拿大已達成共識，將支援更多重型火砲，拜登政府預料還將再增援八億美元軍備，美國國防部更透露，烏克蘭心心念念的軍機及相關零件已經運抵；而日本也祭出新決定，打算把提供烏克蘭的貸款，從最初的一億美元增加到三億美元。

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德全力金援 助購反戰車防空武器

德國則坦言，已經沒有庫存武器可以支援，但可以改成金錢援助。德國總理蕭茲說︰「烏克蘭將繼續得到我們的全力聲援和支持。」德方已經和軍火商以及其他國家協商，要提供購置軍武必要資金，目標提供反戰車和防空武器。

美援高強度武器 包括MI-17、榴彈砲

拜登日前宣布新的八億美元對烏克蘭軍援，首度同意提供高強度武器，包括「MI-17」直升機，以及榴彈砲等。「路透」引述多個消息來源報導，拜登政府近日可望再宣布金額同樣約八億美元的新軍援計畫。若一如預期，自俄羅斯二月廿四日開始入侵烏克蘭以來，美國對烏軍援金額將突破卅億美元（約八七七億台幣）。

拜登廿日將在白宮召集高級軍事領導人參加年度軍事政策會議。此外，美國國防部發言人柯比十九日透露，烏克蘭已收到戰機與飛機零件，以在面臨俄羅斯入侵時加強空軍戰力。柯比沒有具體說明運給烏克蘭軍隊的戰機類型。數週來，烏克蘭一直懇請各國提供戰機，但又建議提供俄製戰機。

英提供防空裝甲車 星光防空飛彈

英國方面，首相強森向國會議員表示，「烏俄戰事將演變為火砲衝突，他們需要更多火砲，這就是我們會提供給他們的支援，以及其他更多形式的幫助。」加拿大總統杜魯道則說，加國將運送重型火砲給烏克蘭，後續會再提供更多細節。

挪威再捐一百套西北風防空飛彈

據泰晤士報等多家英媒報導，英國政府正準備向烏克蘭提供高科技「風暴者」（Stormer）防空裝甲車，搭配英國已經或即將交付給烏克蘭的「星光」（Starstreak）防空飛彈，將大幅提升烏克蘭的戰力，號稱是迄今西方盟友向烏克蘭提供的最好軍備。挪威國防部廿日宣布，繼三月底捐贈兩千套M72輕型反裝甲武器後，將再捐贈一百套「西北風」（Mistral）防空飛彈給烏克蘭，這批武器已經從挪威運出。

烏克蘭民兵組織「國土防衛軍」（TDF）四月初在烏國第二大城哈爾科夫參加戰術、戰鬥和急救訓練課程。（法新社檔案照）

挪威政府20日宣布，已應烏克蘭所請提供約一百套法國製「西北風」防空飛彈。1980年代末期由法國國防工業公司「馬特拉集團」（Matra）製造的西北風飛彈，是一種極短程的地對空飛彈，可由單兵攜帶操作，也可配置於軍用車輛、直升機和水面艦艇。（法新社檔案照）

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