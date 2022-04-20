全面制裁 美擬列俄為「恐怖主義資助國」

烏克蘭士兵在基輔附近 收集未爆炸的砲彈、手榴彈和其他裝置。（美聯社）

2022/04/20 05:30

〔編譯盧永山、周虹汶／綜合報導〕在俄羅斯對烏克蘭東部頓巴斯地區發動最新攻勢後，美國總統拜登十九日與盟邦及夥伴舉行視訊會議，討論如何支持烏克蘭，並追究俄國的責任，包括國務院將檢視把俄國列為恐怖主義資助國的可能性。美國財政部長葉倫則將出席包括「二十國集團」（Ｇ２０）財金首長會議等多場國際會議，會晤烏克蘭總理什米加爾，但避免與俄國財長希魯阿諾夫同台，敦促各國繼續施壓莫斯科。

打擊俄寡頭 籲G20正視避稅港

與此同時，包括二○○一年諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲、法國刑事預審法官喬利、法國經濟學家祖克曼和皮凱提等廿位知名經濟學家也發表公開信，敦促Ｇ２０在國際社會針對俄羅斯實施制裁之際，藉打擊俄國寡頭財富之機，建立全球資產登記機制，以詳列各種有形、無形財富，一勞永逸解決避稅港（tax haven）問題。

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烏國總統澤倫斯基十三日與美國總統拜登通話時，曾要求美國將俄國列入恐怖主義資助國。

根據國務院的定義，恐怖主義資助國是指「一再為國際恐怖主義行為提供支持」的國家，目前包括北韓、伊朗、古巴和敘利亞等四國，但將俄國列入黑名單將具有象徵意義，也會對俄國經濟帶來更大的損失，將導致禁止俄國購買可用於商業或軍事的特定產品等行動，或對仍與俄國進行特定貿易的其他人和國家實施制裁。

法經長支持停止進口俄國石油

紐西蘭外長馬胡塔表示，將制裁俄國央行在內的十八金融機構。法國經長勒麥爾則強調，支持停止進口俄國石油，據此斷絕普廷政權的主要收入來源，並指法國試圖說服歐盟盟友停止進口俄國石油，但部分國家猶豫不決。

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