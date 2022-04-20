決戰烏東 俄折損第9名指揮官

烏俄兩軍在馬立波激烈交火，許多住宅大樓淪為廢墟。（路透）

2022/04/20 05:30

逾兩萬官兵陣亡 增派11營級戰術群

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十八日證實，俄羅斯對烏東頓巴斯的戰役已經展開，當地正遭受大規模攻擊。俄國國防部十九日聲稱，徹夜向烏東發動數十次空襲，並以火箭和火砲攻擊逾千個軍事目標，目標是解放烏東。不過，俄軍也證實折損第九名指揮官，陣亡官兵突破兩萬人。

俄徹夜發動數十次空襲 攻擊逾千軍事目標

澤倫斯基十八日深夜透過影片證實，「頓巴斯大戰」已經開打，大部分在烏俄軍已調往頓巴斯，但烏軍絕不讓步。俄國外交部長拉夫羅夫也表明，俄軍已展開「第二階段特殊軍事行動」。美國資深國防官員指出，俄軍大部分地面部隊已重新部署在烏東和烏南，並增派十一個營級戰術群（BTG），包括火砲、直升機、後勤支援部隊，迄今烏國境內已有七十六個俄軍BTG。據稱烏克蘭極右派新納粹主義政黨「右區」（Right Sector）武裝部隊第四獨立營，也已開往頓巴斯作戰。

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烏極右政黨武裝部隊也已前往烏東

烏軍將領和前線指揮官指出，俄軍在烏東全線發動攻勢，除了盧甘斯克、頓內茨克等分離主義份子控制區，哈爾科夫等東部非頓巴斯地區也遭襲擊。盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）直指當地宛如「地獄」，魯別日諾耶（Rubizhne）和波帕斯納（Popasna）及其他地區均遭戰火籠罩。烏國第二大城哈爾科夫的平民區自十七日起就遭受到不間斷攻擊，十八至十九日兩天就有至少十五人死亡，超過五十人受傷。

俄軍再下最後通牒 逼降馬立波烏軍

與此同時，俄軍十九日再次對死守馬立波亞速煉鋼廠（Azovstal）的烏軍和外籍戰士下最後通牒，警告他們若想活命，必須在下午四時（台灣時間同日晚間九時）前投降。

俄國國防部十九日宣布，俄軍連夜對烏東發動數十次「高準度空射飛彈」空襲，攻擊戰略城鎮斯拉夫揚斯克等十三個烏軍陣地，以及另外六十處烏軍軍事資產。俄軍還摧毀烏軍兩座存放「圓點Ｕ」（Tochka U）戰術彈道飛彈的倉庫，並發射火箭和火砲攻擊一二六○個軍事目標；俄軍防空系統也在頓內茨克的馬利諾夫卡擊落一架烏軍米格-29戰機。

俄：逐步「解放」烏東 控西方軍援

俄國國防部長紹伊古十九日表明，俄方正逐步推進「解放」烏東頓內茨克和盧甘斯克兩個「人民共和國」，並指控美國及「被其控制」的西方國家為烏軍提供軍備，旨在儘可能拖延戰事，企圖刺激基輔當局戰至最後一人倒下。不過，英國「每日郵報」十八日指出，俄軍第四十九防空飛彈旅指揮官葛里辛（Ivan Grishin）上校，已在哈爾科夫附近陣亡，成為俄軍第九位陣亡的指揮官。烏國總參謀部則說，在烏陣亡的俄軍已達兩萬六○○人。

烏主要城市戰況概要

俄軍向馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）開火，逼迫死守的烏軍投降。（路透）

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