烏外長︰俄想夷平馬立波 踩到和談紅線

俄羅斯侵略烏克蘭激發烏國民眾捍衛國家的決心，切爾尼戈夫一名七歲男童十七日在被摧毀的俄軍軍車殘骸堆中，拿起木製玩具步槍模擬戰鬥。（美聯社）

2022/04/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭持續將近兩個月，俄軍準備強攻烏東頓巴斯之際，對首都基輔、西部大城利維夫等全國各地的攻擊強度也在升級，甚至準備封鎖南部戰略港市馬立波，「過濾」出拒絕投降的烏軍。與此同時，烏國總統澤倫斯基再痛批俄軍傷及平民，呼籲國際不能坐視俄軍惡行；外交部長庫列巴更警告，俄軍不計代價想將馬立波夷平，可能成為烏俄和談的「紅線」。

俄稱對108地區發動空襲

俄軍撤出烏北後，戰事焦點落在烏東頓巴斯和烏南馬立波；但在俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭烏軍攻擊沉沒後，俄軍擴大對烏國各地的遠程攻擊。俄國國防部十八日指出，俄軍前一晚發射飛彈摧毀哈爾科夫、札波羅熱、第聶伯羅和尼古拉耶夫等地共十六個軍事設施，包括五個指揮部、一個能源庫和三個彈藥倉等。俄方也聲稱對一○八個烏軍集中的地區發動空襲，並砲擊三一五個烏軍目標。

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俄封鎖馬立波出入口 將清查人口

此外在馬立波烏軍無視俄方投降最後通牒後，市長顧問安德瑞尤申科說，俄軍宣布十八日起封鎖馬立波出入口，並已開始發放通行證，將在一週內清查仍在市內的人。烏、美官員此前已表示，俄軍將清查其控制區人口，包括進行生物辨識審查、沒收手機，甚至強行遣送俄國。馬立波市議會指稱，俄國目的是隱瞞其戰爭罪行。

馬立波守軍︰投降不再是選項

不過，烏國總理什米加爾強調，馬立波尚未淪陷，烏軍仍持續控制部分地區，且將奮戰到底。美國「時代雜誌」記者舒斯特（Simon Shuster）十七日推文指出，馬立波一名守軍向其表示，在「布查屠殺」後，投降不再是他們的選項。庫列巴更指出，布查事件後，很難繼續與俄談判，而俄軍執意將馬立波夷平，更可能成為和談的「紅線」。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫十八日呼籲各國援助火砲、坦克等重型武器，並透露烏軍希望用這些武器奪回俄軍佔領地區，包括克里米亞半島。

烏方指出，鄰近波蘭邊界的利維夫，十八日再次遭俄軍飛彈攻擊，不僅軍事設施和汽車輪胎工廠成為目標，連住宅大樓和鐵路等民生設施也受害，據稱造成七死、十一傷，包括一名兒童，再次凸顯俄軍野蠻行徑。第二大城哈爾科夫過去四天也遭俄軍攻擊，造成十八死、一○六人受傷。北部蘇米地區的民眾正自行武裝、包括準備汽油彈，以因應俄軍進一步襲擊。

「彭博」引述知情人士指出，隨著烏俄談判停滯，俄國富豪阿布拉莫維奇已前往基輔與烏方談判官員碰面，商討重啟和談的方式，但其發言人否認消息。

烏克蘭南部戰略港市馬立波為烏俄兩軍激戰區，市區可見俄軍坦克被擊毀後留下的砲塔。（路透）

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