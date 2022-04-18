俄軍用沙林？ 烏北發現化武痕跡

烏國東北部蘇米州靠近俄國邊界的城市托斯提也納，傳出在俄軍撤離後發現化學武器蹤跡。圖為當地居民行經被擊毀的裝甲車。（法新社檔案照）

2022/04/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十五日示警，由於烏克蘭戰事陷入膠著，俄羅斯可能動用核武或化學武器。烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，俄軍撤離烏國東北部蘇米州（Sumy）靠近俄國邊界城市托斯提也納（Trostianets）後，當地發現使用沙林（sarin）毒氣等化學武器的痕跡。

報導指稱，托斯提也納市長波瓦（Yuriy Bova）十六日受訪時表示，在俄軍撤退後，當地村落發現神經毒劑沙林等化武的殘留物質，「我們在畢爾卡村（Bilka）發現化武殘留物質、沙林及其他物質，我們發現安瓿瓶（指裝填注射液的小玻璃瓶）」。他指控俄軍可能原本打算使用這些化學物質攻擊基輔以及其他城市，目前烏克蘭安全局（SBU）正在進行調查。

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托斯提也納距離俄國邊界僅約三十公里，俄軍早在三月初就佔領當地，直到四月初才撤離。波瓦指控，俄軍佔領期間還在市區的墓園、行政大樓、林地及停車場佈下地雷，至今尚未清除完畢。

專家指出，沙林毒氣具強烈神經毒性，吸入十分鐘內即可能致命，但目前無法證實波瓦的說法是否屬實。據稱俄軍疑似在瀕臨亞速海的圍城馬立波使用「有毒物質」，導致烏軍出現呼吸系統問題，但無法獲得證實。英國表示正試圖查證，若獲證實，將是俄國在侵略烏克蘭期間已知使用化武的首例。西方國家矢言，俄方若使用化學武器，將升高因應作為。

《小檔案》致命沙林毒氣 20世紀最惡劣武器

沙林毒氣是一種原先做為有機磷酸酯殺蟲劑的神經毒氣，無臭、無色也無味，可經由皮膚吸收，產生噁心、劇烈頭痛、視力模糊、肌肉痙攣、呼吸驟停等症狀，最終致死；即使未造成死亡，也將對受害者肺部、眼睛和中樞神經系統造成永久傷害，被美國前總統歐巴馬指為「20世紀最惡劣的武器」。

沙林毒氣於1930年代由納粹德國科學家研製成功，1988年3月伊拉克海珊政權曾混用沙林、芥子氣，甚至VX毒氣，對北部庫德族發動攻擊，造成5000人死亡、6萬5000人受傷的慘劇。1990年代日本奧姆真理教也曾兩度發動沙林毒氣攻擊。

資料來源：綜合外電 整理：國際新聞中心

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