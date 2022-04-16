莫斯科號沉沒 艦上兩核彈「斷箭」

俄羅斯「莫斯科號」飛彈巡洋艦嚴重爆炸後沉沒。圖為今年2月18日在克里米亞外海演習。（歐新社檔案照）

2022/04/16 05:30

俄稱彈藥爆炸起火 因暴風雨沉沒

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄國防部十四日證實，在黑海起火爆炸的俄國海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦，在拖回克里米亞途中沉沒，但是仍未說明起火原因。美國不具名官員則確認烏國說法，指「莫斯科號」遭烏國軍隊攻擊後發生大爆炸。軍事分析家警告，莫斯科號上可能搭載了核彈頭，此事件可能是「斷箭」事件。

美官員證實烏飛彈擊中

華盛頓郵報十四日引述一位匿名的五角大廈高官說法，莫斯科號發生「劇烈爆炸」時位於敖德薩外海約一二○公里，另一名了解此事的美國官員則證實敖德薩州長的說法，該艦是遭烏軍飛彈擊中，但無法確認飛彈型號。事發後，在黑海北部的其他數艘俄國戰艦已經往外海撤離約一二八公里，可能要遠離岸上的烏國飛彈射程。

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俄艦成活靶 艦長喪生 450人生死不明

烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）十五日表示，莫斯科號艦長、海軍上校庫普林（Anton Kuprin）在爆炸中喪生。

俄國國防部原本否認莫斯科號沉沒，十四日晚間才承認，該艦在拖回克里米亞塞凡堡時，「因為海上暴風雨」而沉沒，並指艦上起火是因「彈藥意外爆炸」引起。

包括莫斯科「戰略與技術分析中心」（CAST）等俄美智庫的分析家都認為，爆炸由烏克蘭反艦飛彈造成的可能性，高於因為發生某種意外。

烏克蘭軍事智庫「新地緣政治研究網」負責人薩穆斯（Mykhailo Samus）十四日警告，莫斯科號配備的「火山」（Vulkan）巡弋飛彈可能搭載兩枚核彈頭，不過，這些核彈頭可能未裝備，而是存放在安全區，未在爆炸中受損。但該艦爆炸沉沒也可能構成了「斷箭」事件，即發生與核武、核元件有關，但是無引發核戰危險的核武意外。

烏國專家呼籲聯合國展開緊急調查，確認沉沒位置、打撈艦上核彈頭，也敦促其他濱黑海國家須堅持要求俄方說明核彈頭下落，及是否遭彈藥爆炸波及。

另外，英國每日郵報指出，目前為止，已知該艦僅有約五十人被一艘土耳其船艦救起，另外十四人據報被送到塞凡堡，還有約四五○人生死不明。

烏俄戰爭顛覆戰略盤算 衝擊中國

損失莫斯科號，除了重創俄國軍威、士氣，軍事專欄作家佛萊登柏（Brian E. Frydenborg）指出，此事代表只需協同部署、公開來源情報、美國與北約衛星與其他情資相助，靠幾十枚反艦飛彈就足以讓目前在黑海、亞速海的俄國海軍水面艦成為活靶，西方提供烏國反艦飛彈將改寫這場戰爭局面。聖安德魯大學戰略研究所教授歐布萊恩（Phillips P. OBrien）在推特發文，指此事再次證明烏俄戰爭顛覆了戰略盤算和意願，將衝擊中國，讓想輕啟戰端的國家三思。

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