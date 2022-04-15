烏俄戰事威脅窮國 世界陷「三度空間危機」

國際刑事法院首席檢察官卡林汗（右）13日抵達烏克蘭布查鎮，在烏國檢察總長維涅迪克托瓦（中）陪同下，視察當地情況。卡林汗強調，來到布查是因為有合理的依據，相信這裡發生了國際刑事法院管轄範圍內的罪行。（法新社）

2022/04/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國十三日針對俄國侵烏戰事影響程度發表第一份官方評估報告，直指全球經濟在武漢肺炎疫情、氣候變遷「重創」下，又遇到這場戰爭攪局，形成「令人震驚的連鎖反應」。秘書長古特瑞斯警告，全球目前食物流、能源、金錢混亂，整個世界陷入「三重危機」，三者全中的六十九國尤正受這場「完美風暴」威脅摧毀。

俄、烏兩國合計供應全球近三成小麥和大麥，全球多達卅六國逾五成小麥來自這兩國，其中不乏極度貧困的國家。根據聯合國糧農組織（ＦＡＯ），大宗商品因這場戰事來到史上新高，食物價格比去年同期高卅四％、原油更上漲將近六成。報告指出，「發展中國家的弱勢族群尤其容易受到這些價格波動的影響」，「食品價格上漲威脅造成社會動蕩的連鎖反應」，全世界有一〇七個國至少身陷「三重危機」的其中一個；更有六十九國十二億人口全中，包括非洲、亞洲和太平洋地區各廿五國，和拉丁美洲及加勒比海區域十九國。

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報告指出，全世界生活貧困的民眾當中，相當於三分之一窮人、多達十七億人目前有糧食、能源、財務狀況，問題在於近幾個月天然氣等能源價格上漲多達五成、通貨膨脹升高及發展停滯、許多國家債務違約。「這些國家的民眾苦於負擔不起健康飲食，進口滿足其人口糧食和能源所需對當地至關重要，但這些國家債務負擔和資源緊縮限制了政府應對全球金融狀況變化無常的能力。」

報告強調，迅速採取行動、政治意願和現有資源，皆可減少衝擊；建議各國勿囤糧、幫助小農、維持運費穩定、取消出口限制；並呼籲各國政府對全球市場提供戰略石油儲備，並減少小麥當燃料。

古特瑞斯另指出，物價其實在二月廿四日以前即已上漲，小麥和玉米價格年初以來提高三成、油價去年增加超過六成、天然氣價格更在近幾個月飆升五成，但「戰爭讓情況變更糟」，國際貨幣基金和世界銀行十八日至廿四日開會將是就上述許多問題做出決定的「關鍵時刻」。

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