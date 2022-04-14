由南包圍烏東 俄稱馬立波千軍投降

在烏克蘭首都基輔東北部村落扎利斯西亞（Zalissya），一名婦女的住家遭俄軍砲擊，炸出一個大洞。（法新社）

2022/04/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第四十九天，俄軍從基輔周邊撤離後，正將部隊重新部署到烏克蘭南部和東部，最新衛星照顯示俄軍車隊正朝烏東推進，頓巴斯大戰一觸即發，烏克蘭軍隊嚴陣以待，炸公路、開水庫洩洪，提前佈局；此外，烏南戰略港市馬立波傷亡慘重，面臨關鍵保衛戰，俄方聲稱該城上千守軍投降，但未獲證實。

烏克蘭總統澤倫斯基十三日對愛沙尼亞國會發表視訊談話時，指控俄羅斯在侵略戰爭中，使用被日內瓦公約禁止的磷彈，而且對平民祭出恐怖戰術。他呼籲歐洲對俄國採取更多行動，並警告說：「我們若不能阻擋俄國，可能失去整個東歐。」

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烏克蘭誓言要找出並查明基輔周邊地區殺戮平民的幕後黑手，已動員千名人力，透過無人機、臉部辨識軟體等工具的協助，在布查鎮調查俄軍的戰爭罪行並蒐集相關證據，呼籲國際社會為此提供幫助。歐洲安全合作組織派出的代表團十三日發表初步報告，宣布已經找到俄軍觸犯戰爭罪與違反人道罪的證據，包括三月九日攻擊馬立波一家醫院，三月十六日轟炸馬立波一座劇院。報告說，目前還不能斷定俄軍的作為構成對平民廣泛性或系統性的攻擊，但已經找到俄軍違反國際人權法的一系列模式。

烏軍炸公路、洩洪 嗆等俄軍

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬薩爾（Maxar）科技公司拍攝的衛星照片顯示，俄軍正重新部署，朝烏東推進，由俄羅斯西部貝爾哥羅德州索洛提鎮和瓦盧伊基鎮通往烏克蘭邊界的主要高速公路和通道，一路有俄軍前進。在頓巴斯和附近地區也看到其他的俄軍車隊，總計共有兩百多部車輛，包括坦克車、裝甲運兵車、牽引砲和支援裝備。

俄軍已佔領哈爾科夫東南方的伊久姆，預料準備對烏東城市斯拉夫揚斯克（Slavyansk）發動進攻，以便向東挺進和頓巴斯地區部隊會合，包圍烏東守軍。美國智庫戰爭研究所估計，斯拉夫揚斯克將是下一場關鍵大戰爆發點。法新社報導，烏克蘭預期俄軍會發動此一攻勢，已事先炸掉連接哈爾科夫與頓內茨克地區的一條兩線道公路，並開啟水庫拉高北頓內茨河水位，烏軍說：「我們等著他們！」

俄羅斯國防部十三日表示，在俄軍與烏東民兵的攻勢下，來自烏克蘭海軍陸戰隊第三十六旅的一○二六名士兵自願放下武器投降，但這項消息未獲證實。

烏克蘭南部戰略港市馬立波的親俄羅斯部隊，十二日開著裝甲車在亞速鋼鐵廠附近作戰。（路透）

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