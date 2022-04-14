4國總統訪基輔 調查戰爭犯罪

立陶宛總統瑙塞達（左起）、愛沙尼亞總統卡里斯、拉脫維亞總統李維茲，與波蘭總統杜達13日抵達基輔後，與烏國總理什米加爾（右）合影。（路透）

2022/04/14 05:30

烏否認拒絕德總統到訪 德視外交冒犯

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼歐洲聯盟（EU）高層與英國首相強森先後親訪烏克蘭首都基輔以示對烏國的支持後，波蘭與波羅的海三國的四位總統十三日共同訪問基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基討論人道與軍事援助；據悉此行原本還包括德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier），但卻遭澤倫斯基拒訪。此舉被德方視為外交冒犯，烏克蘭官員十三日連忙否認烏方拒絕史坦麥爾來訪。

波蘭與波海3國送暖 討論軍援與人道援助

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）以及拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）正連袂造訪基輔；包括杜達的顧問、瑙塞達的推特以及卡里斯的發言人，皆已證實此消息。

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杜達的顧問庫莫奇（Jakub Kumoch）透過推特表示，波蘭藉此表達對烏克蘭與澤倫斯基的支持；瑙塞達除了發推文稱此行將傳達對烏克蘭的政治支持與軍事援助的強烈訊息外，還附上四位總統在鄰近烏國邊境的波蘭城市熱舒夫（Rzeszow）準備搭火車前往基輔的照片；卡里斯的發言人則說，此行會晤重點在於協助烏克蘭的平民與軍隊，以及調查戰爭犯罪。

基於安全考量，四位總統的辦公室不願提供此行細節；但根據愛沙尼亞總統辦公室的聲明，卡里斯將於十四日返國。自二月二十四日俄羅斯入侵烏克蘭以來，迄今已有多名外國政府領導人親訪基輔以示支持，特別是在俄軍日前撤離基輔後；除前述的強森與歐盟高層，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）以及斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa），曾在基輔遭圍困的三月十五日前往基輔，為俄國攻烏後首批親訪基輔的外國政要。

烏希望來的是德總理蕭茲 可直接做決定

不過，烏國拒絕德國總統來訪的消息釀成外交風波，德國總理蕭茲十三日公開說，烏國此舉「令人憤怒」。史坦麥爾十二日告訴德國「畫報」（Bild），他曾打算與四國總統一同造訪基輔，但遭澤倫斯基以曾任外長的史坦麥爾近年來與俄羅斯關係密切以及多年來支持北溪二號天然氣管線為由，婉拒造訪。史坦麥爾過去認為俄國是德國不可或缺的夥伴，直到上週才承認自己判斷錯誤。

對此，澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）十三日向德國公共電視台表示，澤倫斯基的本意不是拒絕史坦麥爾來訪，而是希望來的人是德國總理蕭茲，這樣他才能做出直接務實的決定，包括提供烏國武器。

加入北約 芬蘭幾週內決定 傳瑞典6月申請

另一方面，瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）十三日在斯德哥爾摩召開聯合記者會，宣布芬蘭政府已將最新的國家安全報告送交國會，國會將針對是否加入北大西洋公約組織（NATO）議題展開辯論，預計未來幾週內做出決定。瑞典則最晚會在五月底提出國安報告，之後才會討論是否加入北約。至於瑞典媒體指稱安德森已決定在六月底送出加入北約的申請表，她則未正面回應。

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