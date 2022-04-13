世銀援烏15億美元 斯洛伐克提供米格29

總部設於芬蘭的行動通訊裝置製造商「諾基亞」（Nokia）十二日宣布退出俄國市場。（法新社）

2022/04/13 05:30

〔編譯周虹汶、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕國際持續援助烏克蘭對抗俄羅斯侵略，斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）十一日表示，考慮提供「米格─２９」戰鬥機助烏。日本則再次對俄追加制裁，世界銀行則準備援助烏國十五億美元，協助烏國政府維持運作。

斯洛伐克、波蘭與保加利亞目前都擁有米格─２９戰機，其中斯國有十二架。先前烏國呼籲西方國家提供戰機，但遭北大西洋公約組織以可能激化俄國和北約之間的衝突為由而擱置討論。斯洛伐克先前已提供烏國俄製的Ｓ─３００地對空飛彈系統。

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赫格十一日回覆記者援烏戰機問題時表示，後蘇聯時期的裝備若沒有俄國人協助維修，無法持續使用，鑑於俄國的行為，如今使用俄製裝備充滿風險，因此國防部正考慮其他戰機替代。斯洛伐克在二〇一八年向美國採購的十八架Ｆ１６戰機，首批預計在二〇二四年交付。

世界銀行行長馬爾帕斯十二日說，世銀準備援助烏國十五億美元，協助烏國維持國家關鍵設施運作，包括給付醫院員工薪資、退休金與社會福利計畫。當中十億美元將由世銀援助最貧窮國家的借貸基金支付。

另一方面，總部設於芬蘭的行動通訊裝置製造商「諾基亞」（Nokia）則在十二日宣布退出俄國市場。諾基亞十二日聲明，打從俄國侵略烏國，諾基亞就不再可能再耕耘俄國市場，過去幾週已全面暫停在俄國境內配送與新業務，更正把研發工作移出俄國。由於俄國市場在去年僅貢獻二％銷售淨額，此決定對諾基亞衝擊不大。

加拿大十一日針對俄國國防產業進行新一波制裁，針對包括莫斯科物理技術研究所等與俄國國防部門有關的三十三個機構施加限制，對它們實施資產凍結等禁令。正在印尼訪問的加國外交部長趙美蘭說，這些機構直接或間接地支持俄羅斯軍方，是俄國總統普廷的同謀。她也當面向印尼總統佐科威和印尼外交部長勒特諾表明，希望身為二十國集團（Ｇ２０）輪值國主席的印尼，能夠拒絕普廷與會，並重申自己再也不會與俄國外長拉夫羅夫同桌。

日本十二日宣布新一波對俄羅斯追加制裁措施，包括將總統普廷兩名女兒在內的三九八人，增列為資產凍結對象。另從五月十二日起禁止新的對俄投資，並凍結俄羅斯聯邦儲蓄銀行以及阿爾法銀行的資產。新增的禁止進口物品則包括伏特加等酒精飲料、部分木材、機械類、電子器械等共三十八個品項。此外，法國十一日再驅逐六名疑當間諜的俄國外交人員。

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