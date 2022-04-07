布查屠殺後 澤倫斯基西班牙國會開講

烏克蘭總統澤倫斯基五日透過影片對外發聲。（美聯社）

2022/04/07 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基五日對西班牙國會發表十分鐘視訊演說，以西班牙一九三○年代內戰期間遭遇人類史上首次地毯式大轟炸的「格爾尼卡」事件，和圍困月餘烏國南部港市馬立波當前缺水缺糧處境相比，尋求西國支持。他近日接受土耳其媒體訪問時，更直接宣示「克里米亞寸土不讓」，等同否決俄國休兵條件，兩國停戰談判前景不明。

澤倫斯基五日對西班牙國會開講，是二日傳出布查大屠殺案後，第一次對外國國會演說。他以一九三七年納粹德國在西班牙內戰中為了支持佛朗哥將軍，對西國北部城鎮格爾尼卡（Guernica）進行空中轟炸開場，「當時全世界震驚於貴城市所受攻擊」，如今馬立波正遭受俄軍摧毀，淪為一片廢墟，「此時明明是二○二二年四月，但卻好像是一九三七年四月」，時間彷彿回到八十五年前。澤倫斯基的演說獲得全體議員起立鼓掌致敬，西國總理桑切斯表示，俄方觸犯戰爭罪，無法免去刑責，西班牙會繼續堅定支持烏克蘭。

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在土國媒體「Habertürk」（HT）五日發布的內容中，澤倫斯基就領土問題表態：雖俄方提出的停戰條件之一為「承認克里米亞是俄國領土」，但所有世界領袖皆認定克里米亞屬烏，「我們不打算做出任何讓步」。他強調，烏國對二○一四年遭俄國兼併的「克里米亞寸土不讓。克里米亞是烏克蘭領土，國際法就是這樣認定。」但他也指出，烏國須把握任何機會創造對話，「沒有對話，情況就艱難；沒有對話，就不可能止戰」，特別感謝土耳其試圖斡旋調解、幫忙撤離馬立波傷員等多面向協助。

澤倫斯基五日另告訴「耶路撒冷郵報」，烏國遭遇這回俄軍侵略後，未來國家安全政策考慮仿效以色列全民皆兵制，而非俄國提出的瑞士非軍事化路線。

根據五日發布的最新民意調查，期待加入歐洲聯盟的烏克蘭民眾三月底來到歷史新高九十一％，過去三年多在六成左右搖擺，但從二月廿四日俄軍入侵開始驟升；不顧俄國反對，支持參與北大西洋公約組織的比率也在俄國開戰後一度攀升，但目前降回和戰前相同的六十八％左右。

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