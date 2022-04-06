烏軍重掌烏北 俄集結烏東決戰頓巴斯

俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔一帶屠殺平民的暴行，引發全球譴責，主張與俄國和緩關係的歐洲政要更成為眾矢之的。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko，見右圖）5日透過視訊連線，向在日內瓦舉行的市長會議呼籲，歐洲政治人物應切斷與莫斯科的所有商業關係，「你們從俄羅斯收到或送往俄國的每一歐元、每一分錢都是血腥錢，沾著烏克蘭的血，烏克蘭人民的血」。只會助長對「烏克蘭人的種族滅絕」；「這場戰爭是非分明。你是為了和平而支持烏克蘭？還是支持侵略者俄羅斯？」（法新社檔案照）

2022/04/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭五日進入第四十一天，英國最新情資顯示，烏軍已重新掌控烏北，迫使俄軍撤出基輔以北和切爾尼戈夫周邊地區。烏國情報則指出，俄軍在烏東集結，戰略目標轉為強攻頓巴斯地區，並訴諸轟擊大城以防烏軍增援烏東。與此同時，美國援助的「刺針」飛彈、新式無人機等武器已運抵烏國，隨時可投入戰鬥。美國官員警告，俄軍在數週停滯不前的地面戰後，將加強攻勢，下一階段戰爭恐持續數月或更久。

在基輔，烏國總統澤倫斯基表示，烏國正與美、法、德、英、土耳其和波蘭等國討論安全保證問題，強調烏國需要「準備好全力以赴的認真參與者」，但尚未收到「願百分百支持我國的具體名單」。此外，澤倫斯基雖不斷呼籲俄國總統普廷出面對話，但在布查大屠殺事件曝光後，他五日坦承，烏俄談判雖是唯一選擇，但他可能不會與普廷單獨談判。

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美8億美元援烏方案 刺針飛彈、彈簧刀無人機送達

澤倫斯基也再次呼籲世界各國提供「必要武器」協助烏國自衛。美國此前宣布援烏八億美元（約二三二億台幣）物資，包括「彈簧刀」無人機、S-300飛彈系統、八百枚「刺針」飛彈、兩千枚「標槍」飛彈等，已證實於上週末送達，還傳出美國將交給烏國升級版的「六○○型彈簧刀」（Switchblade-600）無人機，可從八十公里外獵殺俄軍坦克，彈頭威力也更強。

此外，美國國防部四日宣布，國務院已核准出售八架F-16戰機給保加利亞，合約總值達十六．七三億美元（約四八四億台幣），進一步強化北約組織在黑海地區的空戰能力。由於此前傳出，若由波蘭向烏國提供二手米格-29戰機，美國可能向波蘭移交F-16戰機做為回報，因此美國此時批准保國軍售案備受矚目。

「基輔危機尚未解除」

烏軍最新戰情指出，俄軍正在重新集結兵力，打算對烏東頓內茨克和盧甘斯克發動攻擊。紐約時報指出，奪下頓巴斯等同切掉烏東一大塊，絕對是普廷重要目標，若能在五月九日前達成，可藉此向二戰戰勝納粹德國的「衛國戰爭」紀念日致敬。

俄軍近日逐步撤出基輔周邊，白宮國家安全顧問蘇利文四日警告，五角大廈官員認為，俄軍正在修改戰爭目標，作戰重心轉移到烏東，下階段戰事恐將持續數月。美軍高階官員指出，基輔地區的俄軍約三分之二已離開，但基輔的危機尚未解除。

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