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    中國上海單日增9千例 醫療瀕臨崩潰

    中國上海上海兩千五百萬人口繼抗原快篩後，四日再接受核酸普篩。（美聯社）

    中國上海上海兩千五百萬人口繼抗原快篩後，四日再接受核酸普篩。（美聯社）

    2022/04/05 05:30

    連夜動員兩千解放軍醫護支援

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情風暴不斷擴大，中國國家衛生健康委員會四日公布本土新增確診一萬三二六七例，再創新高，重災區上海達九○○六例、當地醫療能量瀕臨崩潰，迫使解放軍三日連夜緊急動員超過兩千名醫療人員前往支援抗疫；北京四日通報新增十例本土感染，官方宣稱疫情涉及三條傳播鏈，形勢嚴峻複雜。

    繼續封控措施 「嚴格落實足不出戶」

    路透報導，上海市政府四日晚間在「微信」官方帳號表示，將繼續封控措施，除醫療之外，將「嚴格落實足不出戶」。上海本預計兩階段封城措施執行至五日下午五點。

    上海兩千五百萬人口繼抗原快篩後，四日再接受核酸普篩，約三．八萬醫務人員從中國十五省區市調度進駐支援，昨晚七時許宣布完成採檢。有中國網友三日晚間拍到解放軍「運-20」降落在上海虹橋機場畫面。

    此外，中國網路傳出，浙江省官方向杭州等六市下達通知，要求提供容量共三萬人的場所供上海密接、次密接者隔離需求。

    骨肉分離惹議 官方：家長染疫才可陪同

    上海成人與兒童分開收治的「骨肉分離」情況引發爭議，三十多國外交官致函中國外交部敦促勿採此類措施。上海官方四日強調，家長同是陽性感染者，才可同住在兒童區域陪護照顧和一起治療。專家分析，中國仍欠缺更有效疫苗和治療藥物，預期中共二十大召開後，也不會輕易調整清零政策。

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