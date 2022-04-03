砲火重創古蹟、教堂 烏135文化遺產受損

位於烏克蘭首都基輔市中心的聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）擁有近千年歷史，內部有大量十七、十八世紀壁畫殘片，以及世界上保存最完整的鑲嵌畫和濕壁畫創作群，一九九〇年由聯合國教育、科學及文化組織（ＵＮＥＳＣＯ）認證登錄為世界文化遺產，不論內、外直至上月廿六日皆仍完好。（美聯社）

2022/04/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）一日指出，俄羅斯二月廿四日進犯烏克蘭以來，光是烏國北部和東部，受損的古蹟、宗教建築、博物館已至少累計五十三個，包括廿九處宗教場所、十六處歷史建築、四處博物館、四處紀念碑，尚不含圍困近一個月至今的南部港口城市馬立波、俄軍已攻佔的赫爾松市數據。

至於所在地點，包括位於烏東哈爾科夫州的十二處遭遇俄軍砲火重創，教堂或較近代的文化遺產皆受波及；基輔首都、位於烏北的古蹟重鎮切爾尼戈夫州也各有五個。烏國境內的世界遺產，雖尚未接獲相關受損回報，但UNESCO特別擔心計畫申遺且已在《世界遺產預備名單》之列的烏北歷史中心切爾尼戈夫處境。UNESCO文化助理秘書長拉米雷斯表示，烏國人道與文化遺產處境皆令人擔憂，「人類遺產正處於險境」。

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UNESCO上月矢言加強保護烏國瀕危的文化遺產，曾特立「藍盾」標示重要性。UNESCO秘書長阿祖萊十七日曾致信俄國外交部長拉夫羅夫提醒：俄國為一九五四年《關於武裝衝突情況下保護文化財產的海牙公約》簽署國，於戰亂期間也有保護文物的義務，俄國隨後回覆道，明白義務且「致力」遵守。

另據烏國文化部一日發布的數據，俄軍對烏國文化遺產犯行多達一三五起，包括摧毀哈爾科夫一處納粹大屠殺博物館、基輔州一處歷史博物館及轟炸馬立波一處劇院。

位於烏克蘭首都基輔市中心的聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）擁有近千年歷史。（美聯社）

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