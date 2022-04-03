美首援烏克蘭「蘇聯製坦克」

美國1日宣布加碼支援烏克蘭對抗俄羅斯入侵，包括協助轉送蘇聯製坦克給烏國。圖為上月底烏軍收復首都基輔附近村莊後，駕駛繳獲的俄羅斯T-72坦克。該型坦克在冷戰後期成為蘇聯裝甲部隊的主力。（路透）

2022/04/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政府與媒體一日指出，華府正多方加碼軍援烏克蘭，包括首度協助將蘇聯製坦克轉交烏國、提供防範俄羅斯發動化武攻擊的相關防護設備，以及再提供價值三億美元（約台幣八十六億元）、包括攻擊式無人機在內的各種軍備。

紐約時報一日引述不具名官員的話報導，拜登政府很快就會以仲介之姿與盟國合作，將烏國部隊熟悉如何操作的蘇聯製坦克轉交給烏國，以支援烏軍在東部頓巴斯地區對抗俄軍。此舉被視為回應烏國總統澤倫斯基呼籲西方國家軍援的要求，也是美國在烏俄戰中首度協助轉送坦克給烏國，顯示已歷時五週的這場戰爭可能將進入新層面。但目前並不清楚會轉交的坦克數量，以及從哪國送出。

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還加碼援助86億軍備、醫療物資

同日，美國國防部宣布再對烏國提供三億美元的「安全援助」，包括雷射導引火箭系統、外號「彈簧刀」的小型戰術無人機、彈藥、夜視儀、戰術安全溝通系統、醫療物資與備品。國防部發言人柯比指出，此決定凸顯美國對烏國主權及領土完整的堅定承諾，以支持烏國抵抗俄羅斯選擇開戰的英勇之舉。美國此前已就俄羅斯入侵而提供烏國十六億美元的援助。

至於白宮發言人莎琪也證實，美國確實正提供烏國包括防毒面具與防護衣等救命設備，以防範俄羅斯動用生化武器攻擊烏國。

取消洲際彈道飛彈試射 避免誤判

此外，美國空軍一日宣布，已決定取消原定今年稍後舉行的LGM-30G義勇兵三型洲際彈道飛彈（Minuteman III）的試射，理由為降低美俄核武緊張局勢，以避免誤判。俄羅斯二月底宣布核武部隊進入高度警戒時，美國隨即在三月二日以同樣理由宣布「延後」此一試射，如今則是直接取消。

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