反習文再現! 批習私慾連任 國將不國

中國接連出現反對習近平的文章，最近一篇直指習近平私慾膨脹，並細數他各項政策的失敗，呼籲各界阻止他續任中共總書記，以免中國萬劫不復。（美聯社檔案照）

2022/03/29 05:30

恐中萬劫不復 籲各界力阻

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在中國國家主席習近平今年秋天企圖在中共第廿次全國代表大會（廿大）破例續任總書記之際，民間再次出現反習文章。中國旅美民主派人士創辦的「議報」近日刊登中國網友文章，直指習上台近十年來使國內經濟百業凋零、民不聊生、國庫空虛，國際關係惡化，即使大多數中國人認為習必須下台，習卻私慾膨脹，想學俄羅斯總統普廷廿年長期掌權，呼籲各界應阻其連任，否則中國將陷入萬劫不復「國將不國」境遇。

相較於今年一月長篇文章「客觀評價習近平」分析習近平執政危機，議報這篇「禍國殃民的習近平必須下台」則以民間角度出發，回顧習上台以來種種倒行逆施，讓中國人民再次水深火熱。議報社長為中國民運人士楊建利，副社長為旅美中國學者韓連潮，主編為前中共中央黨校教授蔡霞。

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習折騰的中國人都躺平了

文章指出，普廷一直是習近平「照虎畫貓」模仿對象，但習執政十年，在外交上搞得中國沒一個真心朋友，國內官場腐敗繼續，社會敗壞加劇，國民福利少得可憐，並造成國庫空虛、香港衰落，還夢想著「折騰（折磨之意）」台灣與世界；習折騰的中國人都躺平了，還要割韭菜聚斂財富，拉上中國為其陪葬，正如普廷如今要毀滅俄羅斯的未來。

對外挺俄 拉中國陪葬 對內腐敗加劇

文章說，中國可以在烏俄之戰中選擇中立，或支持烏克蘭反侵略，習卻偏將中俄綁在一起，與世界為敵，讓本已糟糕的外部環境變得更糟糕，與美日韓歐等世界主要國家關係變得愈來愈敵對，與台灣關係也惡化到劍拔弩張，讓中國與世界的關係退回建國時期的原點。

文章指出，習為了要在中共廿大續任總書記，著力控制社會，武漢肺炎疫情給予習「讓中國重回朝鮮（北韓）狀態的機會」，將防疫高度政治化，對全社會實現半管制或完全管制狀態，中國百姓敢怒不敢言，除了醫療業，尤其疫苗、核酸檢測企業一枝獨秀外，百業凋零；如今中國國內生產毛額（GDP）全靠醫療拉動，習是用中國人的健康來換取經濟成長。

文章認為，習近平已成為中華民族的絆腳石，「必須到期下台」，否則中國社會將加速敗壞倒退，百姓日子會愈困難，從官員至一般民眾都不想為習近平陪葬。

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