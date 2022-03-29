為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中日對照讀新聞》宮崎沖の日向灘 30年以内にM7クラス地震80％ 日宮崎外海「日向灘」 30年內發生芮氏規模7地震機率80％

    拍攝日期：2022年3月17日 檔名：09829254.jpg 日本3月發生強震。圖為3月17日一早日本東北的福島縣福島車站外地面，因強震而隆起。（歐新社檔案照）

    拍攝日期：2022年3月17日 檔名：09829254.jpg 日本3月發生強震。圖為3月17日一早日本東北的福島縣福島車站外地面，因強震而隆起。（歐新社檔案照）

    2022/03/29 05:30

    ◎茅毅

    政府の地震調査委員会は、宮崎沖の日向灘の周辺で今後30年以内に大きな地震が起きる確率を公表しました。

    （日本）政府的地震調查委員會公布，在（九州）宮崎縣外海的日向灘周邊，今後30年內發生大地震的機率。

    マグニチュード7クラスの地震は、今後30年以内に80％程度と、非常に高い確率で発生するとしています。

    該委員會認為，日向灘發生芮氏規模7地震的機率為80％，非常高。

    巨大な津波や震度6以上の激しい揺れをもたらす、マグニチュード8クラスの地震については、「日向灘で起きる可能性はあるものの、確率は不明」だとした上で、ひとまわり小さいマグニチュード7.0から7.5程度の地震が起きる確率は、今後30年以内に80％程度あると分析しています。

    有關會造成巨大海嘯和震度6以上之劇烈搖晃等的芮氏規模8地震，該委員會認為，「雖然有可能在日向灘發生，但發生機率不明」，接著從發生（比芮氏規模8）小一點的芮氏規模7至7.5地震的機率進行分析，則接下來30年內為80％。

    ニュース‧キーワード新聞辭典

    ひとまわり：名詞，一圈（周）、相差一點。例：ひとまわり小（ちい）さいかばん。（尺寸小一點的皮包。）

    としている：句型，認（視）為。例：不必要（ふひつよう）としているのは8（はち）％。（認為沒必要的有8％。）

    宮崎（みやざき）／日向灘（ひゅうがなだ）／クラス（英文class）／確率（かくりつ）／公表（こうひょう）／マグニチュード（英文magnitude）／過去（かこ）／不明（ふめい）／分析（ぶんせき）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播