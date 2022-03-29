中日對照讀新聞》宮崎沖の日向灘 30年以内にM7クラス地震80％ 日宮崎外海「日向灘」 30年內發生芮氏規模7地震機率80％

拍攝日期：2022年3月17日 檔名：09829254.jpg 日本3月發生強震。圖為3月17日一早日本東北的福島縣福島車站外地面，因強震而隆起。（歐新社檔案照）

2022/03/29 05:30

◎茅毅

政府の地震調査委員会は、宮崎沖の日向灘の周辺で今後30年以内に大きな地震が起きる確率を公表しました。

（日本）政府的地震調查委員會公布，在（九州）宮崎縣外海的日向灘周邊，今後30年內發生大地震的機率。

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マグニチュード7クラスの地震は、今後30年以内に80％程度と、非常に高い確率で発生するとしています。

該委員會認為，日向灘發生芮氏規模7地震的機率為80％，非常高。

巨大な津波や震度6以上の激しい揺れをもたらす、マグニチュード8クラスの地震については、「日向灘で起きる可能性はあるものの、確率は不明」だとした上で、ひとまわり小さいマグニチュード7.0から7.5程度の地震が起きる確率は、今後30年以内に80％程度あると分析しています。

有關會造成巨大海嘯和震度6以上之劇烈搖晃等的芮氏規模8地震，該委員會認為，「雖然有可能在日向灘發生，但發生機率不明」，接著從發生（比芮氏規模8）小一點的芮氏規模7至7.5地震的機率進行分析，則接下來30年內為80％。

ニュース‧キーワード新聞辭典

ひとまわり：名詞，一圈（周）、相差一點。例：ひとまわり小（ちい）さいかばん。（尺寸小一點的皮包。）

としている：句型，認（視）為。例：不必要（ふひつよう）としているのは8（はち）％。（認為沒必要的有8％。）

宮崎（みやざき）／日向灘（ひゅうがなだ）／クラス（英文class）／確率（かくりつ）／公表（こうひょう）／マグニチュード（英文magnitude）／過去（かこ）／不明（ふめい）／分析（ぶんせき）

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