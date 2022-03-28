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    驚恐越高 烏人戰鬥意志越強

    烏克蘭伊爾平一名9旬老婦裹著厚厚毛毯撤離家園，一旁的員警不忍落淚。（美聯社）

    烏克蘭伊爾平一名9旬老婦裹著厚厚毛毯撤離家園，一旁的員警不忍落淚。（美聯社）

    2022/03/28 05:30

    〔編譯魏國金／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭月餘，鞏固了烏克蘭人的國家認同，激發年輕世代的愛國主義。最新民調顯示，十八至五十五歲的烏克蘭人有近半數表示，願意拿起武器捍衛國家，反映出面對俄軍以猛烈砲火、圍困、攻擊基礎設施、綁架地方首長等各種手段，企圖迫使烏克蘭人屈服，但烏克蘭人的戰鬥意願隨著遭受的驚恐呈正比增加。

    挪威「奧斯陸和平研究中心」（PRIO）在烏克蘭在地民調機構協助下，於戰事進入第三週的本月九日至十二日，針對逾一千名年齡適合戰鬥的烏克蘭人進行線上問卷，其中男女各佔一半，結果顯示七十％男性與三十％女性表示，願意拿起武器抗敵。

    70％男性願拿起武器抗敵

    報導說，問卷針對四種反抗形式詢問受訪者態度。在被問及「若戰爭持續，我將加入直接軍事戰鬥，在開放戰場上對抗俄軍或親俄部隊」時，四十九％給予肯定回應；約四十七％表示願意「在烏克蘭部隊的防禦工事據點，加入直接軍事戰鬥」；八十％表示準備對烏克蘭部隊提供非軍事支援，例如食物、資訊或軍火等。最後，七十五％表示願意擔任志工，協助戰爭受害者，例如照顧受傷的軍民。

    民調也顯示，若本身或親友直接遭遇俄國攻擊，參與反抗的意願就愈高。在該調查中，每五人就有一人表示曾遭俄軍或親俄部隊攻擊，而他們的戰鬥意願最高。PRIO指出，「烏克蘭人抵抗入侵者的意志十分驚人」。

    事實上，烏克蘭人不僅在前線戰鬥，也在網路戰鬥，以流利的中文在「微信」、「微博」、「抖音」等社群平台上發聲，提供最新戰況發展，以突破中國政府的挺俄宣傳，爭取中國民眾支持。香港「南華早報」報導，在中國人民大學攻讀國際關係的希夫倫科（Roman Khiverenko）表示，中國的烏克蘭戰爭資訊深受俄國影響，「我們希望拆毀宣傳之牆，向中國民眾展現真相」；他們對中國人別無所求，只希望北京不要支持俄國侵略。

    烏克蘭網紅「瑪莎」（Masha）也加入中國社群媒體的「資訊戰」，在微博、抖音與西瓜語音平台的「戰爭下的生活」短片累積一萬人次觀看，並有六十萬人追蹤。四十二歲的作家、音樂家兼藝術家塞馬修克（Ivan Semasiuk）則以中文等語言，在全球社群平台發表文章，說明烏俄歷史。

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