烏軍吹反攻號角 俄軍棄械倉皇逃

俄羅斯的戰略轉變

2022/03/28 05:30

烏最重大斬獲 奪回托斯提也納

蘇米等大城周邊村莊也收復

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰事廿七日進入第卅三天，士氣高昂的烏軍已反守為攻，甚至從俄軍手中收復失地！烏國國防部廿六日根據烏軍第九十三旅戰報宣布，已光復毗鄰俄國的烏國東北部城市托斯提也納（Trostianets），俄軍甚至拋棄武器、裝備和彈藥倉皇逃離。法新社指出，自烏軍開始吹響反攻號角以來，奪回托斯提也納乃其最重大斬獲之一。

托斯提也納位於蘇米市（Sumy）與烏國第二大城哈爾科夫之間，居民約兩萬人。此外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈爾科夫的馬拉雅羅甘（Malaya Rogan）周邊村莊，包括維爾基夫卡（Vilkhivka），已被烏軍奪回。蘇米附近的烏軍也收復若干村落。位於烏南大城馬立波西北方約一○三公里處的兩座村莊波爾塔夫卡（Poltavka）和馬利尼夫卡（Malynivka），也在烏軍反攻下光復。

請繼續往下閱讀...

俄計畫仿南北韓 製造分治模式

英國國防部廿七日公布情報顯示，俄軍似乎已因軍事進展停滯而被迫調整策略，哈爾科夫和馬立波附近的俄軍，將分別向南與向北進發，亦即將兵力集中在由親俄烏國分離主義份子控制的烏東地區。烏國國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）廿七日披露，俄國正計畫仿效南北韓模式，將烏國一分為二，分而治之；莫斯科在烏東扶植的「盧甘斯克人民共和國」領袖帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）也說，當地可能很快就會舉行是否併入俄國的公投。這與俄國二○一四年兼併克里米亞的手法如出一轍，但布達諾夫強調，烏克蘭很快就會在俄羅斯佔領的領土上發動游擊戰。

俄軍廿六日還向相對安全的烏西大城利維夫發射巡弋飛彈，擊中烏軍的燃料儲存設施和軍事裝備修復廠，導致五人受傷。由於當地距離烏國與波蘭邊界僅約六十公里，市長薩多威（Andriy Sadoviy）指出，俄軍藉此向正在波蘭訪問的美國總統拜登「致敬」。

澤倫斯基籲北約 提供1％軍機坦克

與此同時，烏國總統澤倫斯基廿六日晚間透過影片發表演說，質疑西方國家是否畏懼俄國恫嚇，要求北約組織（NATO）將其「一％」的軍機及坦克提供烏國，不要只給反坦克和防空飛彈與小型武器。澤倫斯基強調，軍機及坦克「我們的夥伴都有，卻只在那裡生灰塵」，這些武器不僅為烏國的自由，也為全歐洲的自由，希望西方能夠展現對抗侵略的更大「勇氣」。烏國外交部長庫列巴則透露，只要波蘭和烏克蘭雙方達成協議，美國「不反對」波蘭轉交戰機予烏國。

在烏俄戰爭中，烏克蘭西部大城利維夫雖是相對安全的避難「天堂」，但26日仍難逃俄軍飛彈攻擊，消防隊員正設法滅火。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法