北韓擬再試射 美日敦促中俄制止

南韓示威民眾廿六日在首爾的美國大使館外抗議北韓最新的試射飛彈活動。（美聯社）

2022/03/27 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓廿四日試射據稱是「火星十七型」的歷來威力最強的新型洲際彈道飛彈後，美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德廿五日在安理會會議上表示，準備提案要求聯合國加強制裁。她說，「保持沉默，期待北韓自制，已經是失敗策略」。美國政府也呼籲中國、俄羅斯告知北韓，避免進一步挑釁。

白宮國家安全顧問蘇利文表示，這是北韓試射和挑釁的模式之一環，「我們認為可能還有更多」。國務院發言人波特說，北韓恢復洲際彈道飛彈試射，明顯是升級局勢，美方敦促中、俄應告知北韓，避免更多挑釁。

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G7、歐盟外長譴責北韓

七大工業國集團（G7）和歐盟外長廿五日發表聯合聲明，譴責北韓違反安理會決議，呼籲平壤放棄大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫，與有關各方展開對話。

中、俄對美呼籲反應冷淡。中國常駐聯合國代表張軍指朝鮮半島問題根源在於「北韓的合理安全關切始終沒有得到解決」，美方理應展現誠意，採取實際行動。

中國的朝鮮半島事務特別代表劉曉明廿六日訪問莫斯科，與俄國外交部長拉夫羅夫等官員會面，劉曉明推文，表示雙方就半島情勢和共同關心的國際問題進行深入討論。

日、韓的分析認為，「火星十七型」若攜帶一噸以下彈頭、以正常軌道發射，射程可達一萬五千公里，等於美國本土全在其攻擊範圍內。日本政府研判，北韓可能在四月十五日已故領導人金日成冥誕紀念日，還會進一步挑釁。

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