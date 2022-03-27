北韓擬再試射 美日敦促中俄制止
2022/03/27 05:30
〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓廿四日試射據稱是「火星十七型」的歷來威力最強的新型洲際彈道飛彈後，美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德廿五日在安理會會議上表示，準備提案要求聯合國加強制裁。她說，「保持沉默，期待北韓自制，已經是失敗策略」。美國政府也呼籲中國、俄羅斯告知北韓，避免進一步挑釁。
白宮國家安全顧問蘇利文表示，這是北韓試射和挑釁的模式之一環，「我們認為可能還有更多」。國務院發言人波特說，北韓恢復洲際彈道飛彈試射，明顯是升級局勢，美方敦促中、俄應告知北韓，避免更多挑釁。
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G7、歐盟外長譴責北韓
七大工業國集團（G7）和歐盟外長廿五日發表聯合聲明，譴責北韓違反安理會決議，呼籲平壤放棄大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫，與有關各方展開對話。
中、俄對美呼籲反應冷淡。中國常駐聯合國代表張軍指朝鮮半島問題根源在於「北韓的合理安全關切始終沒有得到解決」，美方理應展現誠意，採取實際行動。
中國的朝鮮半島事務特別代表劉曉明廿六日訪問莫斯科，與俄國外交部長拉夫羅夫等官員會面，劉曉明推文，表示雙方就半島情勢和共同關心的國際問題進行深入討論。
日、韓的分析認為，「火星十七型」若攜帶一噸以下彈頭、以正常軌道發射，射程可達一萬五千公里，等於美國本土全在其攻擊範圍內。日本政府研判，北韓可能在四月十五日已故領導人金日成冥誕紀念日，還會進一步挑釁。