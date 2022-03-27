併吞烏東 普廷「私人軍隊」千人出動

俄國侵略烏東現況

2022/03/27 05:30

解放烏東頓巴斯地區

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄交戰一個月後，俄軍宣布軍事重心改為解放烏東頓巴斯地區。紐約時報和華盛頓郵報廿五日指出，具有敘利亞、利比亞作戰經驗，且被視為普廷「私人軍隊」的親俄傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group），將派出至少一千人前往頓巴斯，人數是一個月前的三倍多；不僅如此，俄國也開始動員其在喬治亞分離主義地區的軍隊赴烏參戰，顯示烏東可能爆發激烈對抗。

美國官員透露，俄國上月廿四日進攻烏克蘭前，在烏東頓巴斯地區作戰的瓦格那傭兵約三百人，接下來還將從利比亞和敘利亞調派人員，預計增至一千人以上，連資深領袖也將親自前往頓內茨克、盧甘斯克兩州，代表俄國協調軍事行動，而火砲、防空系統、雷達等武器同樣一併運往烏東，所有人員和裝備都將由俄軍運輸機協助運送。

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據了解，瓦格那傭兵從中東戰事汲取大量作戰經驗，並曾為中非共和國、蘇丹、馬利等國執行安全任務。此舉也意味普廷打算採用二○一四年併吞克里米亞半島劇本，派親俄傭兵前往烏東協助分離主義份子打敗烏軍，進而控制頓巴斯。

喬治亞俄軍也調度

事實上，西方情報機構年初就偵測到少量瓦格那傭兵從利比亞和敘利亞離開，先前往克里米亞再進入烏東，但因遭遇到烏軍強烈反抗，這些傭兵出師不利，有多達兩百名在二月底前就已陣亡。

另一方面，美國國防部官員透露，他們掌握的跡象顯示，俄國正在調度駐喬治亞境內分離主義地區南奧賽提亞（South Ossetia）和阿布哈茲（Abkhazia）的軍隊，但不清楚人數多寡。俄國在上數兩個地區，以及敘利亞和塔吉克等國派駐上千名士兵，其中有許多人隸屬俄國陸軍摩托化步兵旅，被認為具有作戰能力，且能立即部署。美方相信，隨著俄軍在烏國境內遭逢巨大人員損失，上述部隊是俄國繼續推進地面攻勢的關鍵力量。

南部戰略港市馬立波一棟公寓遭炸至全毀，民眾廿五日無奈坐在外頭的長椅。（路透）

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