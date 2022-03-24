南北大反攻 烏奪回基輔城郊

烏克蘭國旗飄揚在馬卡利夫！烏軍在多個戰線發起反攻，重新奪回基輔外圍城鎮馬卡利夫。（取自推特）

2022/03/24 05:30

〔編譯管淑平、張沛元／綜合報導〕烏克蘭軍隊在數個城市反擊，廿二日奪回基輔西方郊區小鎮馬卡利夫（Makariv），也在南部赫爾松反攻，試圖奪回遭俄軍奪佔的據點。美國五角大廈評估，俄軍戰力已降至九十％以下，在許多陣線都陷入苦戰。德國總理蕭茲廿三日呼籲俄羅斯總統普廷，俄軍攻勢「停滯不前」，應立即停止戰事。

烏克蘭武裝部隊廿二日宣布，經過廿四小時激戰，奪回馬卡利夫控制權，「烏克蘭國旗飄揚在馬卡利夫」；一段廿一日拍攝的影片顯示，該城鎮遭戰火嚴重摧毀，幾乎空無一人。

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合圍基輔 俄三方攻勢受挫

烏軍近日在基輔以北、以西郊區的反擊行動，破壞俄軍包圍基輔的企圖，並威脅其補給線。馬卡利夫位於基輔以西約六十五公里處，比鄰一條連接基輔和西部利維夫的高速公路，奪回該戰略據點，將使俄軍無法從西北面合圍基輔。另有跡象顯示，俄軍在基輔以北郊區莫斯春（Moschun）也受挫，在基輔西北、東方的攻勢停滯。儘管俄軍仍控制基輔其他郊區，如伊爾平、布查、戈斯托梅利部分區域，但若烏軍能鞏固反攻戰果，布查、戈斯托梅利的俄軍前鋒部隊將遭烏軍反包圍。

尼古拉耶夫 俄退守南方

對此，美國國防部高層官員指出，烏軍在防守上顯得「靈活」、「敏捷」，「能夠也有意願」發動反攻，在尼古拉耶夫就迫使俄軍往南方退守，也試圖奪回赫爾松。五角大廈發言人柯比說，「我們看見烏克蘭現在採取更多攻勢的跡象」。

俄羅斯部隊則加強空中、海上攻擊，包括從位於亞速海的船艦發射飛彈攻擊馬立波，在黑海部署廿一艘船艦；廿二日在社群媒體流傳的影片顯示，俄軍從克里米亞外海一艘軍艦上，朝烏國陸地一連發射八枚疑似「口徑」（Kalibr NK SS-N-30）巡弋飛彈。

五角大廈評估，自俄軍開戰以來，目前在烏克蘭的戰力首次降到入侵之初的九十％以下，反映出俄軍正穩定損失戰力。美國國防部高官向「紐約時報」表示，俄軍「在許多陣線苦戰」，包括後勤補給，甚至有部隊因凍瘡撤退。

烏國總統澤倫斯基廿三日表示，與俄國的談判「非常艱難、有時充滿對抗性」，但「我們正一步步往前」。俄羅斯外交部長拉夫羅夫也說，雙方的談判「很困難」，烏國不斷改變立場，批評是美國從中作梗，阻撓談判。英國國防部警告，俄方可能提高在烏國佔領區的暴力、強制措施力道，迫使烏國民眾屈服。

俄：生存遭威脅時動用核武

至於外界擔心俄國恐在烏克蘭戰爭中動用核武，克里姆林宮發言人佩斯科夫廿二日向美國有線電視新聞網（CNN）表示，俄國只會在生存遭受威脅時才會動用核武。與此同時，烏克蘭政府指控，控制車諾比核電廠的俄軍「洗劫並摧毀」核電廠的放射性廢料處理實驗室「中央分析實驗室」，該實驗室的高放射性樣本與放射性核種樣本已落入俄國手中。

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