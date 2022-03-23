美秘密移交蘇聯防空系統 助烏抗俄

據傳美國將冷戰時期取得的蘇聯製防空武器提供給烏克蘭，包括SA-8壁虎（Gecko）防空飛彈，以反制俄國空中優勢。（取自維基百科）

2022/03/23 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統拜登廿一日指出，愈來愈多情報顯示，俄羅斯可能對美國發動網路攻擊，敦促美國企業與民間部門「立即強化網路防禦」。他也讚揚北大西洋公約組織（NATO）、歐盟和美國主要亞洲夥伴國團結一致，對抗俄羅斯總統普廷，但點名印度對俄國侵略烏克蘭的回應「不堅定」，在美國盟友中是個「例外」。

與此同時，拜登日前指責普廷是「戰爭罪犯」，引發莫斯科強烈不滿，俄國外交部廿一日召見美國駐俄大使蘇利文表達抗議，聲稱兩國關係瀕臨破裂。俄國外交部聲明指出，俄國對於拜登「近期令人無法接受的說詞」向蘇利文遞交正式抗議信，並警告「對俄國採取敵對行動，將獲得堅決果斷回應」。

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俄報復制裁 可能發動網攻

拜登指出，莫斯科為報復西方制裁，可能發動網路攻擊，美國政府將對關鍵基礎建設的網路攻擊做出回應。他強調，美國多數關鍵基礎設施是由民間實體擁有或營運，「業主與營運商務必加強努力，鎖住數位大門；你們有權力、能力與責任對於美國人依賴的關鍵服務與技術，強化相關網路安全與韌性，我們需要每一個人善盡職責」。

稍後，拜登在與企業領袖舉行的「商業圓桌組織」（Business Roundtable）活動中表示，在俄國侵略烏克蘭後，北約等歐洲盟國和太平洋夥伴，包括「四方安全對話」（Quad），都對俄國發動空前嚴厲的制裁，日本和澳洲的立場都十分堅定，但印度例外，仍繼續向俄國購買石油，並拒絕在聯合國投票譴責莫斯科。

另一方面，華爾街日報披露，美國正將數十年前秘密取得的蘇聯製防空系統送交烏克蘭，包括SA-8防空飛彈，以支持烏軍抵禦俄國空中與飛彈攻擊。報導說，SA-8是機動性高、易於藏匿的短程防空系統，旨在配合地面部隊行動，並掩護戰機與直升機。

美國官員說，美國在一九九○年代秘密取得少量蘇聯飛彈系統，提供美國情報專家檢視分析，並協助美軍訓練，烏克蘭軍方也熟悉相關武器操作。不過，提供裝備不包括先進的SA-10長程防空飛彈系統。

烏克蘭空戰武器

美國總統拜登警告，俄羅斯可能對美國發動網路攻擊；俄方則針對拜登批評俄國總統普廷為「戰犯」，指稱俄美關係瀕臨破裂。（法新社檔案照）

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